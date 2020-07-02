İngiltere'deki bilim insanları, Chicxulub kraterini oluşturan 10 km genişliğindeki asteroitin volkanların yardımı olmadan dinozorların yok olmasına neden olduğunu söylüyor.

Ulusal Bilimler Akademisi makalesindeki araştırmaya göre, araştırma ekibi Chicxulub kraterinin etkisinin ve Deccan volkanizmasının kombinasyonlarını modelledi.

Sonuçlara göre, asteroit etkisinin dinozorları kendi başına yok edecek kadar büyük bir felaket olduğunu gösterdi.

Modele göre, Deccan volkanizması güneş ışığını maksimum yüzde 5 azalttı. Buna karşılık asteroit etkisi, güneş ışığını yüzde 15 ila 20 oranında azalttı.

Bu rakam, kuş olmayan dinozorların tamamen yok olmasını garanti etmede yeterli.

