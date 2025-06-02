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Bilim Teknoloji
TRT Haber 02.06.2025 15:11

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları sürüyor

Bilişim Vadisi yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması için başvurular 15 Haziran'da sona erecek.

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları sürüyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, Türkçe doğal dil işleme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılardan, Türkçe metinlerin işlenmesi için gerekli kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphanelerin veri kümelerinin hazırlanmasına katkı sağlamaları bekleniyor.

Lise, lisans ve üzeri olmak üzere, mezunların da katılabildiği yarışmada, 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabilecek. "Serbest Kategori" ve "Senaryo Kategorisi" olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplam 600 bin lira ödül verilecek.

Başvurular 15 Haziran’da sona erecek

Yarışmanın "Senaryo Kategorisi"nde verilen senaryolar, "Üretken Yapay Zeka Destekli Otonom Çağrı Merkezi" olarak belirlenirken, yarışmaya başvurular 15 Haziran’da sona erecek.

Türkçe doğal dil işleme alanında proje geliştirmek isteyen herkesin başvurabileceği yarışmada, 2 kategorinin de birincilerine 120 bin lira, ikincilerine 100 bin lira, üçüncülerine ise 80 bin lira ödül verilecek.

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