Bakan Kacır: Ülkemizi bilim ve teknolojide söz sahibi konuma taşıdık

"Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi" açılış töreni, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, toplamda 13,9 milyon avroluk yatırımla, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ'de hayata geçen merkezlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda "Her alanda tam bağımsız bir Türkiye" hedefiyle bilim ve teknolojide büyük atılımlar yaptıklarını dile getiren Kacır, "Ülkemizi bilimde ve teknolojide dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 49 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükseldik. Yine aynı dönemde araştırmacılarımız, uluslararası ortak yayınlar içinde 10 kat daha fazla yer aldı." dedi.

Kacır, nitelikli yayınların raflara hapsolmayıp katma değeri yüksek ürünlere, teknolojilere ve toplumsal faydaya dönüşmesinin temel öncelikleri olduğunu ifade ederek, üniversitelerin, araştırma ve inovasyon ekosistemini çok boyutlu biçimde besleyen, girişimcilik kültürünü büyüten ve gençleri üretmeye teşvik eden merkezlere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında zirvede

Türkiye'nin bilim ve teknoloji tarihinde pek çok ilkin adresi olan sorgulama, araştırma ve üretme kültürünü öğrencilerine başarıyla aşılayan ODTÜ'nün, girişimci ve yenilikçi üniversite anlayışının Türkiye'deki öncü ve örnek temsilcilerinden olduğunu vurgulayan Kacır, üniversitenin 2012'den bu yana açıklanan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 2024'te 1. sırada bulunduğunu ve böylece toplamda 8 kere zirvede yer aldığını bildirdi.

Kacır, ODTÜ'nün Milli Teknoloji Hamlesi'nin bayrak taşıyıcıları arasında yer alması için gerekli tüm desteği sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2002'den bu yana TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik bursları kapsamında üniversitemizdeki 8 binden fazla öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 3,3 milyar lira destek verdik. Özel sektöre, akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında üniversitemizin 1742 projesine 7,9 milyar lira destek sunduk. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı'yla, ülkemize dönen 30 araştırmacının çalışmalarını ODTÜ'de sürdürmesini sağladık. Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Merkezi ile Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezine 6550 sayılı Kanun kapsamında araştırma altyapısı statüsü kazandırdık. Bu merkezlerde bugüne kadar yürütülen 56 proje için 708 milyon lira kaynak aktardık."

"ECITE Projesi'yle güçlü bir adım attık"

ODTÜ'nün akademik birikimini sanayici ve girişimcilerle buluşturacak, uluslararası platformlara taşıyacak iki yeni altyapının açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, "ECITE Projesi" kapsamında ODTÜ bünyesinde kurdukları "METU Crea"ya değindi.

Kacır, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, büyüyen teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, farklı kültürlerin harmanlandığı coğrafyanın derin kültürel birikimiyle kreatif endüstrilerde önemli bir avantaja sahip olduğunun altını çizdi.

Bu alandaki yüksek potansiyeli değerlendirme noktasında, son yıllarda güçlü bir ivme yakaladıklarına işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Tasarım Fabrikası, Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM), Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve son olarak METU Crea gibi nitelikli altyapılarıyla ODTÜ, akademik birikimini kreatif endüstrilere taşıyan, yenilikçi fikirleri girişimlere dönüştüren ve Türkiye'yi bu alanda küresel vitrine taşıyan güçlü bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor. ODTÜ Teknokent bünyesinden, özellikle oyun teknolojileri başta olmak üzere, kreatif sektörlerde uluslararası ölçekte ses getiren girişimlerin yükselişine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Toplam 5,6 milyon avro bütçeli ECITE Projesi'yle de kreatif endüstrilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracak güçlü bir adım attık. Giyilebilir teknolojiler, oyun sektörü ve yeni nesil görsel hikaye anlatıcılığı alanlarında inovatif projeler gerçekleştiren girişimcilerin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve yazılımlara erişimini sağlayan bir altyapı inşa ettik. Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma, eğitim ve girişimcilik çalışmalarıyla yaratıcı endüstrilere nitelikli insan kaynağı kazandırmayı, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesini hızlandırmayı hedefliyoruz."

"KOBİ'lerimizin rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacak"

ODTÜ Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi'nin ise 8,3 milyon avro bütçeyle hayata geçirildiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"ODTÜ'nün araştırma ve mühendislik birikimini imalat sanayimizin dijital dönüşümü için harekete geçirecek bu yapı bünyesinde, akıllı-esnek üretim sistemleri, yapay zeka ve büyük veri analitiği, sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarına odaklanan üç laboratuvar kurduk. En son teknolojilerle donatılmış altyapıyla beraber, sanayimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına 360 derece yanıt veren, entegre ve sürdürülebilir bir model inşa ettik. Merkez bünyesindeki uzman ekipler özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren ve dijitalleşme yolculuğuna çıkmak isteyen işletmelerin mevcut yetkinliklerini ve ihtiyaçlarını analiz edecek, çözüm geliştirecek, onlara özel dijital dönüşüm yol haritaları hazırlayacak. Firmalarımız, merkezimiz bünyesindeki teknik altyapıdan yararlanarak ürün ve süreçlerini en son dijital teknolojilerle test etme, prototipleme ve iyileştirme imkanına kavuşacak. 10 model fabrikamız ve Dijital Avrupa Programı bünyesinde oluşturduğumuz 5 Avrupa dijital inovasyon merkeziyle yakın şekilde çalışacak bu merkez, otomotiv ve makine sektörlerimizin verimliliğini artıracak, KOBİ'lerimizin rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacak."

Kacır, Bakanlık olarak söz konusu projelerle, Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"Alın ve akıl teri"yle yeşeren fikirlerin girişimlere, girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, ODTÜ'nün, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli rolünü gelecekte daha da derinleştireceğine inandığını ve Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşırken, ODTÜ ailesinin izini ve imzasını göreceklerini sözlerine ekledi.