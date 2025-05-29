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Bilim Teknoloji
TRT Haber 29.05.2025 15:40

TEKNOFEST heyecanı TRT Bil Bakalım’da başlıyor

TRT’nin sevilen dijital uygulaması TRT Bil Bakalım, teknoloji ve bilim tutkunlarını heyecan verici bir etkinlikle buluşturuyor. 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST’e özel hazırlanan bilgi yarışması, uygulamanın “Etkinlikler” modunda kullanıcılarla buluşacak. Yarışmada TEKNOFEST’e dair birçok özgün ve güncel soru yer alacak.

TEKNOFEST heyecanı TRT Bil Bakalım’da başlıyor

Bu yıl ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan TEKNOFEST 2025, teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. TRT Bil Bakalım, yediden yetmişe ilgiyle takip edilen bu dev organizasyon için kullanıcılarına özel bir bilgi yarışması hazırladı. TEKNOFEST’e dair ilgi çekici soruların yer aldığı etkinlik, 1-4 Mayıs tarihleri arasında uygulamanın “Etkinlikler” modunda aktif olacak. Etkinlik, TEKNOFEST başvuru süreci, yarışmalar, etkinliğin amacı ve geçmiş yıllara dair bilgiler eğlenceli sorularla kullanıcıların karşısına çıkacak.

TRT Bil Bakalım’da TEKNOFEST yarışması sizleri bekliyor

TEKNOFEST 2025’e özel olarak hazırlanan bilgi yarışmasında kullanıcılar, 50 özgün soruyla TEKNOFEST’in tarihçesini, yarışma alanlarını ve teknik gelişmelerini keşfedecek. “TEKNOFEST nedir?”, “TEKNOFEST ne zaman ve nerede düzenleniyor?”, “TEKNOFEST’e giriş nasıl yapılır?” gibi sorular sayesinde hem geçmiş etkinlikler hakkında bilgi edinmek hem de TEKNOFEST Adana gibi yeni duraklar hakkında farkındalık kazanmak mümkün olacak. Yarışmada yerli İHA’lardan 2025’te ilk kez düzenlenecek Robolig Mavi Vatan yarışmasına kadar pek çok dikkat çekici konu yer alıyor. Katılımcılar, bu etkinlikle TEKNOFEST ruhunu bilgiyle deneyimleme fırsatı yakalayacak.

TEKNOFEST heyecanı TRT Bil Bakalım’da başlıyor

Bilgi ve eğlenceyi birleştiren TRT Bil Bakalım uygulaması

TRT Bil Bakalım, kullanıcılarına eğitici ve eğlenceli bir bilgi yarışması deneyimi sunuyor. Tarih, bilim, sanat, güncel olaylar ve özel günlere yönelik tematik içerikleriyle dikkat çeken uygulama; reklamsız ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Play Store ve App Store üzerinden indirilebilen uygulamada tekli ya da çok oyunculu modlarla yarışmak mümkün. Etkinlikler modunda, TEKNOFEST gibi güncel organizasyonlara özel içeriklerle kullanıcılar sürekli yenilenen yarışmalara erişebiliyor. Her yaş grubuna hitap eden sorularıyla TRT Bil Bakalım, bilgiye ulaşmayı keyifli bir hale getiriyor.

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