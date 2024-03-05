TEKNOFEST Girişim Programı'nın üçüncü dönemi başlıyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yeni girişimcilere kapılarını açacak olan program, teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Programa, 2018-2023 döneminde TEKNOFEST yarışmalarında finalist olmuş takım üyeleri ve projesini şirketleştirmiş girişimler başvurabilecek. Başvurular, 20 Mart 2024 saat 23.59'a kadar https://t3gm.t3vakfi.org/tr/basvuru/teknofest-girisim-programi/ adresinden yapılabilecek.

TEKNOFEST Girişim Programı'nın üçüncü dönemini başarıyla tamamlayan ön kuluçka girişimlerine 250 bin lira, hızlandırma girişimlerine ise 500 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Seçilen ekiplere ayrıca girişimcilik eğitimleri, alanında uzman ve yönetici mentör görüşmeleri, ofis ve patent desteği, yatırımcı ve işbirliği görüşmeleri desteği verilecek.

2022 yılında başlayan TEKNOFEST Girişim Programı, ilk döneminde 24 girişime 3 milyon lira, ikinci döneminde ise 16 girişime 3,6 milyon lira destek sağladı. İlk iki dönemde mezun olan 40 girişime toplam 6,6 milyon lira destek verildi, 5 girişim son bir yılda yatırım aldı.