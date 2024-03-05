Milli haberleşmenin yetenekleri yapay zeka ile artacak

ULAK Haberleşme AŞ, İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde son dönemde geliştirdiği milli teknoloji çözümlerini tanıttı.

Bu çözümlerden geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek için yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN fuarda ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

uMAYA SD-WAN; merkezi yönetim, ağ soyutlama, ağ otomasyonu, artırılmış siber güvenlik gibi son kullanıcıyı doğrudan etkileyen fonksiyonları barındıran yenilikçi bir çözüm olarak ilk ticari satışının yapıldığı 2019'dan bu yana birçok kurum ve kuruluşun kullanımına sunuldu.

ULAK Haberleşme AŞ Sistem Mühendisliği Müdürü Ali Akçay, yaptığı açıklamada, fuar kapsamında yerli ve yabancı pek çok kullanıcıya, müşteriye ürünü tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Ürünün Türkiye'de pek çok kurum tarafından geniş alan ağ altyapılarında kullanılan bir yönetim ve siber güvenlik çözümü sunduğunu vurgulayan Akçay, bu ürün sayesinde kurumların geniş ağ altyapılarındaki lokasyonlarla, merkezde ya da bulut üzerindeki servislerle güvenli ve kesintisiz şekilde iletişimlerini sağlayabildiklerini belirtti.

"Yapay zekanın ve bulut tabanlı çözümlerin çok ön plana çıktığını gördük"

uMAYA SD-WAN'ın yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında bir ağ çözüm olarak sunduklarına işaret eden Akçay, MWC 2024'te de hem ürünü tanıttıklarını hem de rakiplerin, global üreticilerin bu alanda yaptığı çalışmaları incelediklerini ifade etti. Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geldiğimiz noktada ürünümüzün gerçekten global rakiplerle yakın düzeyde olduğunu, hatta belli noktalarda teknik olarak daha avantajlı özellikler sağladığını görebiliyoruz. Özellikle bu yıl fuarda yapay zekanın ve bulut tabanlı çözümlerin çok ön plana çıktığını gördük. Biz de kendi ürünlerimizle bu teknolojileri uzun zamandır geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar fuarda gördüğümüz kadarıyla gerçekten doğru zamanda, doğru hedefe doğru atılmış adımlar. Özellikle yapay zekanın siber güvenlik ve ağ üretimi fonksiyonlarında çok aktif bir rol aldığını bu fuarda da görmüş olduk. Biz de SD-WAN ürünümüzle bu özellikleri yakın zamanda kullanıcılarımıza anons ediyor olacağız.

Amacımız ülkemizde dünya çapında bir teknoloji ürünü çıkarmak. ULAK Haberleşme olarak çıkardığımız ürünün siber güvenlik ve ağ yönetimi anlamında çok daha üst seviye özellikler sağlayabilmesini, bu ürünün farklı klasmanlarda global rakiplerde rekabet etmesini istiyoruz amaçlıyoruz. Bu alanda ürün geliştirmek, ürün yaygınlaştırmak çok kolay değil. O yüzden öncelikle ülkemizdeki kurumların bu ürünleri kullanması, gelişme destek vermesi ve daha sonra da yurt dışındaki müşterilere bu ürünü sunmamız bizim için ilk etapta önemli motivasyonlardan bir tanesi."

Yapay zeka ile yeni yetenekler geliyor

Ali Akçay, siber güvenliğin her geçen gün farklılaşan, farklı boyutlar kazanan bir konu olduğunu söyledi.

Her geçen gün farklı siber güvenlik tehditleri, atak yöntemleri, güvenlik açıkları, zafiyetler ortaya çıktığını ve çok hızlı şekilde bu güvelik açıklarına cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Akçay, yapay zeka tabanlı yöntemlerin bunlar karşısında hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti. Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle davranış temelli algılama yani gelen trafikte kullanıcının davranışlarından bunun bir saldırı mı yoksa normal bir tepki olduğunu algılamak için özellikle yapay zeka tabanlı siber güvenlik komisyonları çok fazla üzerinde durulan bir konu. Biz de açıkçası ULAK Haberleşme olarak SD-WAN ürünümüzde yapay zekayı özellikle siber güvenlik katmanında yoğun olarak kullanmayı hedefliyoruz. Burada amaç otonom yani dışa bağımlı olmayan bir siber güvenlik katmanı sağlayarak güvenlik risklerini, buradaki insan hatasını, konfigürasyon ve izleme kaynaklı hataları ortadan kaldırmak olacak."

Uçtan uca güvenli haberleşme

SD-WAN'ın geniş alan ağ altyapısında şubeler, bölgeler ve merkezlerde olmak üzere farklı noktalarda kullanıcıların olduğu ya da sistemlerin bulunduğu lokasyonlar arasındaki trafiği yönetmek için kullanıldığını söyleyen Akçay, özellikle geniş alan ağ üzerinden erişilen veri merkezi ya da servislerin, bulut servislerinin erişim güvenliğinin sağlanmasında SD-WAN'ın uç noktadan merkeze kadar olan tüm trafiği güvenli hale getirdiğini belirtti.

Ürünün kriptolama, diğer güvenlik fonksiyonlarıyla trafiği izleme ya da anomalileri reddetme gibi özellikleri sayesinde uçtan uca bir siber güvenlik sağladığına işaret eden Akçay, aynı zamanda farklı şebekeleri bir arada kullanarak kesintisiz hizmet erişimi sağladığını dile getirdi. Akçay, "Burada farklı taşıyıcı şebekeleri aynı anda kullanabiliyoruz. Radyo şebekeleri, fiber altyapılar ya da geniş bant internet altyapıları bu ürün sayesinde güvenli şekilde erişim altyapısı olarak kullanılabiliyor. Buradaki tüm yönetim merkezi bir kontrol katmanı tarafından gerçekleştiriliyor. Uyguladığınız trafik yönetim ve siber güvenlik politikaları bu katman üzerinden çok kolay şekilde tek noktadan yönetilebilmesine imkan sağlıyor" dedi.