Parçalı Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 24.08.2024 18:34

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Isparta'da başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da başladı.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Isparta'da başladı

Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele ediyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2 gün sürecek şampiyonayı bir süre izledi.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST'in Akdeniz odaklı yapıldığını söyledi.

Dron şampiyonasının birinci ayağının Isparta'da gerçekleştirildiğini belirten Baruş, "Isparta'nın merkezindeyiz, aileler, çocuklar merakla izliyorlar. Onların bilim, teknolojiye ve havacılık, uzay teknolojisine olan ilgilerinin artacağını düşünüyoruz. Gençlerimizin ilgisi bu alanlara ne kadar çok olursa gelecekte Türkiye'nin savunma sanayisine çok ciddi fikir katkıları olur. Bu etkinliğe ailelerin ilgisini görmek bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Isparta'da başladı

Baruş, yarışmada güzel manzaraların oluştuğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Yarışmayı 1,5 saat kadar izledim. Yarışma pilotlarının gözünden görüntüleri izlemek heyecan veriyor, dronun o süratine ve manevra kabiliyetine şahit olmanın özellikle gençlerimizi çok etkilediğini yakinen gördüm. Bu merakın ve ilginin devam etmesini istiyoruz. Yarın da devam edecek şampiyona sonunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim edeceğiz. Amacımız, ilerleyen yıllarda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu şampiyonaların daha iyilerini buralara almaktır. Değişik yarışmaları Isparta'ya kazandırmak."

Yarışmacı İbrahim Alper Aydın da organizasyona Konya'dan katıldığını belirterek, "Son 4 yıldır yarışlara katılıyorum. Geçen yıl dördüncülük elde etmiştim. Biz aylar öncesinden çim alanda kendi parkurumuzu kurarak dronları test ediyoruz. Aynı zamanda bu dronları kendimiz imal ediyoruz." dedi.

ETİKETLER
Teknofest Isparta
Sıradaki Haber
Genç mühendislerin yarıştığı TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Bakan Tunç: TRT ve Anadolu Ajansı'nın mücadelesi Gazze'de tarihe not düştü
18:47
Katil İsrail Gazze'deki pek çok bölge için tahliye kararı çıkardı
18:12
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
17:47
Ordu'da istinat duvarı çöktü: 48 daireli bina boşaltıldı
17:44
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti
17:31
Türkiye'nin yeni denizaltısı "Pirireis" göreve başladı
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
FOTO FOKUS
Hafriyat kamyonu köprüden alt geçide düştü
Hafriyat kamyonu köprüden alt geçide düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ