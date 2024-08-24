Az Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 24.08.2024 10:40

Genç mühendislerin yarıştığı TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması başladı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması başladı.

Genç mühendislerin yarıştığı TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması başladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için bu yıl ilk defa Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde ComPro ve TÜBİTAK paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

Yarışmada, katılımcıların kuantum hesaplama tekniklerini kullanarak akciğer bağışçı eşleştirmelerine yenilikçi çözümler geliştirmeleri hedefleniyor. Katılımcılar, kuantum hesaplamanın sunduğu yetenekleri kullanarak sağlık sektörüne ve toplum sağlığına katkıda bulunacak çözümler üretmeye odaklanıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılabildiği yarışmada, katılımcılar, çeşitli eğitimler ve mentorluk seanslarından faydalanarak projelerini daha ileriye taşıma ve profesyonel gelişimlerini destekleme fırsatı buluyor.

Yarışmada takımlar, elektronik sınavla değerlendirilecek. Birinci elektronik sınav "kuantum fiziği", "lineer cebir", "olasılık", "kuantum bilgi işlem temel konseptleri" ve "kuantum algoritmalarına giriş" konularından, ikinci elektronik sınav ise "bilimsel analiz", "matematiksel formülasyon", "kuantum algoritma tasarımı" ve "hands-on Python-Qiskit programlama" konularından oluşuyor.

Finalde 10 takım yarışacak

Yarışmada finale kalan 10 takım mücadele edecek. Finalde, takımlara verilecek girdiler ile takımların kuantum algoritmasını geliştirmeleri ve bu algoritmayı Phyton kodlarına dönüştürüp kodu çalıştırarak istenen sonuçlara ulaşmaları beklenecek.

Her bir takım temsilcisi sonuç sunumunu yarışma jürisine sunacak ve sonuç raporunu teslim edecek. Başarı kriterlerine göre puanlanan sonuç raporlarından en yüksek puanı alan birinci, ikinci ve üçüncü takımlar derece alacak.

Yarışmada birinci takım 150 bin lira, ikinci takım 120 bin lira, üçüncü takım da 100 bin lirayla ödüllendirilecek.

ETİKETLER
Teknofest
Sıradaki Haber
TEKNOFEST Drone Şampiyonası birinci etabı Isparta’da başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'da zirvede
12:40
Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama: Hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi
12:24
TSK'nın tank birlikleri 7/24 göreve hazır
12:09
Dünyanın en iyi 100 limanının arasında 4 Türk limanı yer aldı
11:46
İstanbullu balıkçılar palamut bolluğu bekliyor
12:16
Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor
Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanıyor
Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanıyor
FOTO FOKUS
Van Gölü flamingoları ağırlıyor
Van Gölü flamingoları ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ