Genç mühendislerin yarıştığı TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması başladı

Genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için bu yıl ilk defa Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde ComPro ve TÜBİTAK paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

Yarışmada, katılımcıların kuantum hesaplama tekniklerini kullanarak akciğer bağışçı eşleştirmelerine yenilikçi çözümler geliştirmeleri hedefleniyor. Katılımcılar, kuantum hesaplamanın sunduğu yetenekleri kullanarak sağlık sektörüne ve toplum sağlığına katkıda bulunacak çözümler üretmeye odaklanıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılabildiği yarışmada, katılımcılar, çeşitli eğitimler ve mentorluk seanslarından faydalanarak projelerini daha ileriye taşıma ve profesyonel gelişimlerini destekleme fırsatı buluyor.

Yarışmada takımlar, elektronik sınavla değerlendirilecek. Birinci elektronik sınav "kuantum fiziği", "lineer cebir", "olasılık", "kuantum bilgi işlem temel konseptleri" ve "kuantum algoritmalarına giriş" konularından, ikinci elektronik sınav ise "bilimsel analiz", "matematiksel formülasyon", "kuantum algoritma tasarımı" ve "hands-on Python-Qiskit programlama" konularından oluşuyor.

Finalde 10 takım yarışacak

Yarışmada finale kalan 10 takım mücadele edecek. Finalde, takımlara verilecek girdiler ile takımların kuantum algoritmasını geliştirmeleri ve bu algoritmayı Phyton kodlarına dönüştürüp kodu çalıştırarak istenen sonuçlara ulaşmaları beklenecek.

Her bir takım temsilcisi sonuç sunumunu yarışma jürisine sunacak ve sonuç raporunu teslim edecek. Başarı kriterlerine göre puanlanan sonuç raporlarından en yüksek puanı alan birinci, ikinci ve üçüncü takımlar derece alacak.

Yarışmada birinci takım 150 bin lira, ikinci takım 120 bin lira, üçüncü takım da 100 bin lirayla ödüllendirilecek.