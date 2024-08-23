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Bilim Teknoloji
TRT Haber 23.08.2024 20:25

TEKNOFEST Drone Şampiyonası birinci etabı Isparta’da başlıyor

Teknoloji ve hız tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST Drone Şampiyonasının birinci etabı yarın Isparta’da başlıyor.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası birinci etabı Isparta’da başlıyor

TEKNOFEST kapsamında 24-25 Ağustos tarihlerinde Isparta Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası’na toplamda 100 bireysel başvuru gerçekleşti. Ön elemeler sonucu başarılı bulunan 32 yarışmacı 1. Etap yarış alanına gelmeye hak kazandı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası, drone yarışçılarını kıyasıya rekabetin içine çekiyor. 2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği bu etkinlik, 2021 yılından itibaren TEKNOFEST çatısı altında düzenleniyor ve STM tarafından yürütülüyor.

Yarışma, FPV kamera kullanımı ve belirli frekanslarda çalışacak şekilde ayarlanmış İHA'lar ile yapılacak. İHA'ların boyutları 180-250 mm arasında ve tüm teknik gereksinimlere uygun olacak. Video vericileri sadece talimat verildiğinde çalıştırılacak. Pilotlar, yarışma süresince belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına uyacaklar. Yarışma formatı, eleme usulü olup, sıralama turları sonrasında en iyi dereceleri alan yarışmacılar eleme turlarına katılacak.

Üç etap olarak gerçekleştirilecek şampiyonanın ikinci etabı 21-22 Eylül tarihlerinde Mersin’de yapılacak. İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde derece giren sporculara birincilik ödülü 50.000 TL, ikincilik ödülü 40.000 TL, üçüncülük ödülü ise 30.000 TL verilecek.

Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansını da elde edecek.

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