Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 23.08.2024 07:26

Elon Musk milyonlarca insana Neuralink beyin çipleri yerleştirmek istiyor

Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca Neuralink çipini insanların beyinlerine yerleştirmeyi umduğunu söyledi.

Elon Musk milyonlarca insana Neuralink beyin çipleri yerleştirmek istiyor

Neuralink CEO'su Musk'ın açıklaması, beyin-bilgisayar arayüzünün yeni yeteneklerini ortaya koyan bir videonun paylaşılmasının ardından geldi.

Şirket tarafından yayınlanan videoya göre, cihaz takılan ikinci hasta, cihazı kullanarak nişancı oyunları oynadı ve üç boyutlu nesneler tasarladı.

 


 

Musk , Neuralink'in blog yazısına cevaben X'te "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink'e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadelerini kullandı.

Neuralink, insan deneyine katılan son katılımcının, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımını kullanarak 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi yeni görevleri düşüncelerini kullanarak gerçekleştirebildiğini söyledi.

Katılımcı, daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle mümkün olmayan bir işlemle, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj tasarlayıp yazdırabildi.

Ayrıca, karakteri kontrol etmek için genellikle iki ayrı kumanda kolu gerektiren video oyununu da oynayabiliyordu.

Yapay Zeka'da B planı: Robotsu insanlar
Yapay Zeka'da B planı: Robotsu insanlar

Neuralink'in gelecek planları

Musk'a göre olası uygulamalar arasında müziği doğrudan beyne aktarmak ve ışık spektrumunun yeni bölümlerini görebilmek için görme yeteneğini geliştirmek yer alıyor.

Ancak bazı nörobilimciler bu tür yeteneklerin onlarca yıl ötede olduğunu ve bilgisayar korsanlığı ve siber saldırı riskleri taşıdığını iddia ediyor.

Neuralink, insan deneylerinde kullanılan beyin implantlarına gelişmiş işlevler eklemeyi ve daha hızlı metin girişi sağlamak için el yazısı amacını tanıyabilen yeni algoritmalar geliştirmeyi planladığını söyledi.

ETİKETLER
Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Dünyanın en büyük ikinci elması Botsvana'da bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
Terör örgütü DEAŞ'a 17 ilde operasyon: 65 gözaltı
07:45
İstanbul'un bazı ilçelerinde nem oranı rekor kırdı
07:42
Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı denemeleri yedi ülkede başlatıldı
07:26
Dünyanın en büyük ikinci elması Botsvana'da bulundu
06:37
Netanyahu, Gazze-Mısır sınırına uluslararası güç konuşlandırılmasını düşündüğü iddiasını reddetti
06:36
Belçika'da koalisyon görüşmeleri başarısız oldu
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Türk yüzücü Manş Denizi'ni 12 saatte geçti
Türk yüzücü Manş Denizi'ni 12 saatte geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ