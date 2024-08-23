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Dünya
AA 23.08.2024 06:37

Netanyahu, Gazze-Mısır sınırına uluslararası güç konuşlandırılmasını düşündüğü iddiasını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'na uluslararası güç konuşlandırılmasını düşündüğü yönündeki haberi reddetti.

Netanyahu, Gazze-Mısır sınırına uluslararası güç konuşlandırılmasını düşündüğü iddiasını reddetti

Başbakanlık Basın Ofisinden, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na uluslararası güç konuşlandırılmasını gözden geçirdiği yönündeki habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberin "yalan" olduğu savunulan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine kara saldırı başlatarak Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.

Netanyahu, esir takası müzakereleri öncesi Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini şart koşmuştu.

Basında çıkan haberlerde, İsrail'den bir heyetin Mısırlı ve ABD'li yetkililerle Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını görüşmek için bugün Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

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