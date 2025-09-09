Parçalı Bulutlu 22.4ºC Ankara
Bilim Teknoloji
TRT Haber 09.09.2025 12:27

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final heyecanı başladı

TEKNOFEST kapsamında 2022'den bu yana düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması"na bu yıl 324 takım başvurdu. Başvuruda bulunan takımlar arasında yapılan elemeler sonucunda 16 takım finalde yarışmaya hak kazandı. Final süreci 8 Eylül’de başlayan yarışmada kıyasıya rekabet Ankara Tübitak SAGE Yerleşkesi’nde 12 Eylül'e kadar devam edecek.

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final heyecanı başladı

TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışma Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen, Dünya’da düzenlenen ilk Dikey İnişli Roket Yarışması olma özelliğine sahip. Yarışma ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırma amacıyla düzenleniyor.

Yarışmanın final sürecine kadar takımlar Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirmeden geçiyor. Final aşamasında ise takımların başarılı sayılabilmesi için, dikey inişli roketlerin soğuk gaz itki sistemi kullanarak; yumuşak iniş gerçekleştirmesi (yere temas hızının 0,2 m/s’den düşük olması), hedef alana dikey iniş yapması ve roket bütünlüğünün korunması şartlarını yerine getirmesi gerekecek.

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olacak. 

