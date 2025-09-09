Az Bulutlu 21.6ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 09.09.2025 10:19

Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı

Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen, "10. Türksat Model Uydu Yarışması"nın final etabına Aksaray'da start verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan, toplam 15 takım katılım sağladı. Böylece Türksat Model Uydu Yarışması, uluslararası boyutuyla küresel ölçekte önemli bir mühendislik platformu haline geldi.

Bugün gerçekleştirilen FRR (Flight Readiness Review) süreciyle start verilen final heyecanı, yarın ve perşembe günü model uyduların roketlerle gökyüzüne gönderileceği uçuş etaplarıyla devam edecek. Bu yıl 429 takımın başvurusuna sahne olan yarışmada, ilk beş aşamayı geçen 18 takım, model uydularını 700 metre ile 1800 metre yüksekliklere çıkaracak.

FRR sürecinin ardından, yarın Kategori-2: TICOSAT (Türksat Pico Satellite Constellation) finali gerçekleştirilecek. Bu kategoride yarışan 3 takımın, model uyduları roketlerle 1800 metre irtifaya yükselecek.

Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı

Perşembe günü ise Kategori-1: Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Görevi'nde yarışacak 15 takım, model uydularını 500–700 metre irtifaya çıkararak, çok sayıda teknik görevi yerine getirecek.

Dereceye girenler 12 Eylül'de açıklanacak

Türksat Model Uydu Yarışması'nın, en köklü kategorilerinden biri olan Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Görevi'nde, bu yıl 15 takım mücadele edecek. Yer istasyonundan gönderilen komutlarla, 2 farklı mekanik filtre diskinin devreye alınacağı görev kapsamında, çok bantlı (multi-spektral) görüntüler elde edilerek, anlık istasyona aktarılacak.

Yarışmada dereceye girenler 12 Eylül'de açıklanacak ve üç kategoride 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtılacak.

