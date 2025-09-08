Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 08.09.2025 09:41

Superman, Batman, Scooby-Doo: Warner Bros, Midjourney’e telif davası açtı

Warner Bros. Discovery, yapay zeka tabanlı görsel üretim platformu Midjourney’ye ikonik karakterlerini izinsiz kopyaladığı gerekçesiyle telif hakkı davası açtı.

Superman, Batman, Scooby-Doo: Warner Bros, Midjourney’e telif davası açtı

Los Angeles federal mahkemesine perşembe günü sunulan dava, Warner Bros. Entertainment ve bağlı kuruluşlarını kapsıyor. Şirket, Superman, Batman, Wonder Woman, Scooby-Doo ve Bugs Bunny gibi karakterlerin Midjourney kullanıcıları tarafından izinsiz şekilde üretildiğini öne sürdü.

Warner Bros, dava dosyasında Scooby-Doo’nun tasmalarının rengi gibi ayırt edici detayların Midjourney’de üretilen görsellerle birebir aynı olduğunu belirtti. Kullanıcıların Superman’i “belirli bir yerde” ya da “belirli bir eylem içinde” betimlemesini isteyerek karakterin görsellerine ulaşabildiği aktarıldı.

Dev stüdyoların ortak mücadelesi

Haziran ayında Disney ve Universal Pictures da Midjourney’e benzer suçlamalarla dava açmıştı. Böylece Warner Bros, Midjourney’e karşı yasal süreç başlatan üçüncü büyük stüdyo oldu.

Şirket, Midjourney’nin telif yasalarını ihlal ettiğini bildiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu da ileri sürdü. Buna göre, şirket video üretim modelini ilk başlattığında telifli karakterleri engellemiş ancak daha sonra bu kısıtlamayı kaldırmıştı. Ayrıca, güvenlik amaçlı kullanılan “redteaming” uygulamasını hizmet şartlarından çıkarmıştı.

Milyonlarca dolar risk altında

Warner Bros, mahkemeden tazminat ve ihlallerin durdurulmasına yönelik tedbir talep ediyor. Telif başına 150 bin dolara kadar cezai tazminat uygulanabileceği, bu durumda Midjourney için ciddi mali sonuçların doğabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 21 milyon kullanıcısı bulunan ve 2024’te 300 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin edilen Midjourney, henüz davayla ilgili yorum yapmadı. Platform, aylık 10 ila 120 dolar arasında değişen abonelik paketleriyle hizmet veriyor.

Daha geniş bir hukuk mücadelesinin parçası

Dava, eğlence sektörü ile yapay zekâ şirketleri arasındaki telif hakkı çatışmasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ modellerinin telifli içerikleri izinsiz kullanarak eğitimde ve içerik üretiminde değerlendirmesi, sektörde tartışma yaratmaya devam ediyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Sinema
Sıradaki Haber
ChatGPT’de ‘konuşma dallanması’ özelliği geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
OpenAI, LinkedIn’e rakip iş bulma platformu geliştiriyor
09:43
Kapadokya'da balon turlarına "sağanak" molası
09:41
ChatGPT’de ‘konuşma dallanması’ özelliği geliyor
09:41
Yapay zekanın ruh sağlığına etkileri: Varoluşsal krizleri tetikleyebilir
09:58
OVP açıklandı: Enflasyon 2027'de tek haneye düşecek
09:08
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ