Superman, Batman, Scooby-Doo: Warner Bros, Midjourney’e telif davası açtı

Los Angeles federal mahkemesine perşembe günü sunulan dava, Warner Bros. Entertainment ve bağlı kuruluşlarını kapsıyor. Şirket, Superman, Batman, Wonder Woman, Scooby-Doo ve Bugs Bunny gibi karakterlerin Midjourney kullanıcıları tarafından izinsiz şekilde üretildiğini öne sürdü.

Warner Bros, dava dosyasında Scooby-Doo’nun tasmalarının rengi gibi ayırt edici detayların Midjourney’de üretilen görsellerle birebir aynı olduğunu belirtti. Kullanıcıların Superman’i “belirli bir yerde” ya da “belirli bir eylem içinde” betimlemesini isteyerek karakterin görsellerine ulaşabildiği aktarıldı.

Dev stüdyoların ortak mücadelesi

Haziran ayında Disney ve Universal Pictures da Midjourney’e benzer suçlamalarla dava açmıştı. Böylece Warner Bros, Midjourney’e karşı yasal süreç başlatan üçüncü büyük stüdyo oldu.

Şirket, Midjourney’nin telif yasalarını ihlal ettiğini bildiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu da ileri sürdü. Buna göre, şirket video üretim modelini ilk başlattığında telifli karakterleri engellemiş ancak daha sonra bu kısıtlamayı kaldırmıştı. Ayrıca, güvenlik amaçlı kullanılan “redteaming” uygulamasını hizmet şartlarından çıkarmıştı.

Milyonlarca dolar risk altında

Warner Bros, mahkemeden tazminat ve ihlallerin durdurulmasına yönelik tedbir talep ediyor. Telif başına 150 bin dolara kadar cezai tazminat uygulanabileceği, bu durumda Midjourney için ciddi mali sonuçların doğabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 21 milyon kullanıcısı bulunan ve 2024’te 300 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin edilen Midjourney, henüz davayla ilgili yorum yapmadı. Platform, aylık 10 ila 120 dolar arasında değişen abonelik paketleriyle hizmet veriyor.

Daha geniş bir hukuk mücadelesinin parçası

Dava, eğlence sektörü ile yapay zekâ şirketleri arasındaki telif hakkı çatışmasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ modellerinin telifli içerikleri izinsiz kullanarak eğitimde ve içerik üretiminde değerlendirmesi, sektörde tartışma yaratmaya devam ediyor.