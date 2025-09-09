Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 09.09.2025 12:05

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final heyecanı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında Dikey İnişli Roket Yarışması'nın final süreci başladı.

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final heyecanı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2022'den bu yana TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'na bu yıl 324 takım başvurdu.

Başvuruda bulunan takımlar arasında yapılan elemeler sonucunda 16 takım finalde yarışmaya hak kazandı. Final süreci dün başlayan yarışmada rekabet, Ankara TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde 12 Eylül'e kadar sürecek.

TÜBİTAK SAGE yürütücülüğündeki yarışma, Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen Dikey İnişli Roket Yarışması olarak ifade ediliyor.

Yarışma, Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan Roket İtkili İniş Sistemleri konusunda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak, gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışmanın final sürecine kadar takımlar ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ve atış hazırlık raporu olmak üzere 3 aşamalı bir değerlendirmeden geçiyor.

Final aşamasında ise takımların başarılı sayılabilmesi için dikey inişli roketlerin soğuk gaz itki sistemi kullanarak yumuşak iniş gerçekleştirmesi (yere temas hızının 0,2 m/s'den düşük olması), hedef alana dikey iniş yapması ve roket bütünlüğünün korunması şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Yarışmada birinciye 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye ise 150 bin lira ödül verilecek.

Teknofest Yerli ve Milli Teknolojiler
