Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu

2016’da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemi, Dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda yedi gezegene ev sahipliği yapıyor.

Bunlardan birkaçının yaşanabilir bölgede bulunması, yani yüzeyinde sıvı su barındırma ihtimali, bilim dünyasında heyecan yaratmıştı. Ancak güçlü yıldız patlamaları bu gezegenlerin atmosferlerini yok etmiş olabileceği için, yaşanabilirlik tartışmalıydı.

Yeni veriler, TRAPPIST-1e’nin Venüs veya Mars gibi yoğun karbondioksit atmosferine sahip olmadığını, bunun yerine Dünya’daki gibi azot ağırlıklı bir atmosfer barındırabileceğini gösteriyor.

Belirsizlik sürüyor

Araştırmayı yürüten ekipler, JWST’nin dört farklı geçiş gözlemini analiz etti. Sonuçlar henüz net değil; gezegenin atmosferi olduğu kadar, atmosferden tamamen yoksun “çıplak kayalık” bir gezegen olma ihtimali de mevcut.

Ancak veriler, azot açısından zengin ve az miktarda karbondioksit ile metan içeren bir atmosfer ihtimalini güçlendiriyor. MIT’den astronom Sara Seager, “TRAPPIST-1e hâlâ en umut verici yaşanabilir bölge gezegenlerinden biri ve bu bulgular bizi bir adım daha ileri taşıyor” dedi.

Yeni gözlemler yolda

Dünya atmosferi yaklaşık yüzde 78 oranında moleküler azot içeriyor. Eğer TRAPPIST-1e’nin atmosferi doğrulanırsa, bu gezegen bugüne kadar keşfedilen en Dünya benzeri ötegezegen olabilir.

Araştırmacılar, önümüzdeki dönemde yapılacak JWST gözlemleriyle bu sonuçların kesinlik kazanacağını belirtiyor. Çalışmanın sonuçları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

MIT’den astrofizikçi Ana Glidden, “Artık 40 ışık yılı ötedeki Dünya büyüklüğünde gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliyoruz. Bu, yeni bir keşif çağının başlangıcı” ifadelerini kullandı.