Dünya
AA 09.09.2025 09:27

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneye göç etmesini istedi

İsrail ordusu, Gazze kentine geniş çaplı saldırılar düzenleyecekleri tehdidiyle bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin tamamının "acilen" güneye göç etmesini istedi.

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneye göç etmesini istedi

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusu, bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliyi bir kez daha zorla yerinden etmeyi planlıyor.

İsrail ordusu, hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde çoğu derme çatma çadırlarda kalan 1 milyona yakın Filistinliyi güney bölgelere sürgün etmek istiyor.

Toprakları ve hayatları arasında seçim yapmaya zorlanan Filistinliler, kara saldırıları tehdidiyle bir kez daha zorla yerlerinden edilmeyle karşı karşıya.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulundu.

Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze kentine kara saldırılarına hazırlandıklarını söyleyerek bölgedeki Filistinlilerden güneye göç etmelerini istemişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
