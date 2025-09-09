Kuzey Kore, ABD ana karasını hedef alabilecek füzeyi test etti

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) bildirdiğine göre, Pazartesi günü yapılan denemeyi lider Kim Jong Un da sahada izledi.

Karbon fiberden üretilen motorun 1.971 kilonewton itiş gücü sağladığı ve önceki modellerden daha güçlü olduğu kaydedildi. Bu motorun, Hwasong-20 adlı gelecek nesil ICBM sistemlerinde kullanılacağı belirtiliyor.

ABD ana karasını hedef alabilecek kapasite

Kuzey Kore son yıllarda ABD ana karasına ulaşabilecek menzile sahip çeşitli ICBM’leri test etti. Katı yakıtlı modeller, sıvı yakıtlı füzelere göre daha hızlı hazırlanabilmesi, kolay taşınabilmesi ve gizlenebilmesiyle dikkat çekiyor. Kim Jong Un, çoklu savaş başlığı taşıyabilen sistemler geliştirme talimatı vererek füze savunmalarını aşma olasılığını artırmayı amaçlıyor.

Yıl sonunda yeni deneme bekleniyor

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin yıl sonunda yeni bir ICBM denemesi yapabileceğini ve bu hamlenin 2026 başında düzenlenecek parti kongresi öncesinde güç gösterisi anlamına geleceğini öngörüyor. Ancak ülkenin halen savaş başlıklarının atmosferden yeniden girişte hasar görmeden hedefe ulaşmasını garanti edecek teknolojiye tam olarak sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Bölgesel ve küresel dengeler

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee Sung Joon, ABD ile birlikte Kuzey’in silah geliştirme faaliyetlerini yakından izlediklerini belirtti. Analistler, Kim Jong Un’un bu nükleer hamlelerle Washington’u Pyongyang’ı resmî olarak nükleer güç kabul etmeye zorlamayı ve ekonomik tavizler koparmayı amaçladığını vurguluyor.

Kuzey Kore lideri son dönemde Rusya ve Çin ile ilişkilerini de güçlendirmeye çalışıyor. Kim, binlerce asker ve askeri teçhizatı Rusya’ya göndererek Moskova’nın Ukrayna’daki savaşına destek verdi.

Geçtiğimiz hafta ise Çin’de düzenlenen 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü törenine katılarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte boy gösterdi.

KCNA, Şi’nin Kim’e gönderdiği kutlama mesajında iki ülke arasında “stratejik iletişimin” güçlendirilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.