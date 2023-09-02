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Bilim Teknoloji
AA 02.09.2023 09:59

TEKNOFEST Ankara'da 4'üncü gün

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Ankara'da 4'üncü gün
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek. 

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