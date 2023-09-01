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Bilim Teknoloji
AA 01.09.2023 14:15

TEKNOFEST'te çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın, TEKNOFEST alanında oluşturduğu atölyelerde çocuklar hem eğleniyor hem de bilim ve teknoloji öğreniyor.

TEKNOFEST'te çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor
[Fotograf: AA]

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Alanda kurulan T3 Vakfının standı da ziyaretçilerin yoğun ziyaret ettiği yerlerden biri oldu. Burada açılan atölyelerde, 8-18 yaşındaki çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan bilim ve teknoloji eğitimi alıyor.

TEKNOFEST'te çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor

Bu kapsamda, "Deneyap Atölyesi"nde öğrencilere, devre kurdurarak pervane yardımıyla roket ve uçak yapımı öğretiliyor.

"Deneyap Kart Atölyesi"nde yazılım teknolojilerine ilişkin bilgiler veriliyor.

"Türkiye Teknoloji Girişim Merkezi"nde öğrencilere yeni bir start up oluşturma ve girişimcilik bilgileri aktarılıyor.

TEKNOFEST'te çocuklar teknolojiyi eğlenerek öğreniyor

"Keşif Kampüsü"nde çocuklara robotların kullanımına ilişkin eğitim sağlanıyor.

"Bilim Akademisi"nde ise daha küçük yaştaki çocuklara bilimi anlatmak ve sevdirmek adına çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Festival ve stant, 3 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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