Öğrencilerin geliştirdiği roketler TEKNOFEST'te

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında pek çok teknolojik ürünle birlikte, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye giren bazı roketler de vitrine çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teknogaraj Projeler Koordinatörü Çağdaş Kaya, sergiledikleri roketlerin TEKNOFEST Roket Yarışması'nda derece aldığını söyledi.

Kaya, "Üniversiteler Arası Roket Yarışması"nda yüksek irtifada birinci olan Çağdaş Roket takımın roketinin "Girişim" standında, Liseler Arası Roket Yarışması'nda ikinci olan Astra AR-GE takımının roketinin de Teknogaraj çadırlarında ziyaretçilere gösterildiğini bildirdi.

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinin otoparkını Teknogaraj'a çevirdiklerini belirten Kaya, burada TEKNOFEST özelinde teknoloji yarışmalarına katılmak isteyen öğrenciler için atölyeler kurduklarını anlattı.

Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde malzeme, mentorluk, danışmanlık destekleri verdiklerini de dile getirerek, "Amacımız insansız şekilde havada, karada ve suda gidebilen teknolojiler geliştirip, bunları şirketleştirebilmek, katma değere dönüştürebilmek." dedi.

Teknogaraj'da 12 yaş üstü proje geliştirmek isteyenlere destek verildiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçları konusunda geçen yıl alınabilecek tüm ödülleri aldık. Yerlilik, Performans ve TUSAŞ Özel Ödülü'nü aldık. Bunu almamızın temel nedeni, bizim geçen yıl ürettiğimiz uçuş kontrol bilgisayarıydı. Bu uçuş kontrol bilgisayarı Alacamaker adında şirketleşti. TEKNOFEST'ten ve TÜBİTAK'tan destek alarak şu an şirket haline geldi. Ürettiğimiz diğer teknolojileri de bu şekilde şirketleştirip katma değere sahip ürünler haline getirmek istiyoruz. Bu konuda bu yıl rokette yüksek irtifa birincisi olduk. Rokette kullandığımız roket aviyoniği kartını da yine girişime sokmak için bu yıl Girişim Çadırı'nda sergiliyoruz. Onun haricinde biz Alaca Kartı biraz daha şekillendirip, sürü insansız hava araçları konusunda çalışarak, onu hızlandırma programına soktuk ve şu an Girişim Çadırı'nda sergileniyor. Tarımsal insansız kara araçları konusunda da motor sürücülerimizi ürettik."