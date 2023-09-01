TEKNOFEST'te yerli araçları yakından inceleme fırsatı

TEKNOFEST'te ziyaretçiler, fuar alanında sergilenen yerli ve milli araçları yakından inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalde Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik de düzenlendi.

Fuar alanında, Türk güvenlik teşkilatları filosunda bulunan hava ve kara araçları görücüye çıktı.

Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, GÖKBEY, Akıncı, Atak, Atak-2 ve ANKA ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yerli üretim araçları yakından görme ve içine girerek inceleme imkanı bulan katılımcılar, ziyaretleri sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından modernize edilen Azerbaycan envanterinde bulunan SU-25 savaş uçağı ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg da festivalde sergilendi.