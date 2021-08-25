Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 2018 düzenlenmeye başladı ve Türkiye'de büyük etki uyandırdı.

Birçok ilke imza atan Teknofest, düzenlendiği yıldan itibaren başvuru ve ziyaretçi sayısını her yıl katladı.

Festival, uluslararası arenada da ilklere imza attı.

Festivali uygularken ulusal diye planlamadıklarını anlatan T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, "Elbette ki uluslararası ayağın da olmasını düşünüyoruz. Her yıl da güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Açıkçası bu festival dünyanın en büyük festivali. Dünyanın hiçbir yerinde hava gösterileriyle, fuarıyla, atölyesi, yarışma alanlarıyla bu kadar farklı bir çalışmaların iç içe barındırıldığı bir festival yok." dedi.

Nepal'den gelen lise öğrencisi İffat da Teknofest'e katılan uluslararası öğrencilerden biri.

Ülkesinde böyle bir şey olmadığını dile getiren İffat, "Küçük küçük şeyler oluyor ama bu kadar büyük bir fırsat vermediler. Buraya geldikten sonra ilk kez bu fırsatı Türkiye bize sundu." diye konuştu.

TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.