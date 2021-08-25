İhtiyaç duyulan alana hızla ulaşan ve kısa sürede hizmete hazır hale getirilen Mobil Muhabere aracı, ASELSAN tarafından geliştirildi.

Büyük oranda yerli ve milli imkanlarla üretilen araç, iletişimin kesildiği olağanüstü hallerde görev yapacak.

Afet durumlarında öncelikli ihtiyacın muhabere ihtiyacı olduğunu dile getiren Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Daire Başkan Yardımcısı Fatih Çalışır, "Çünkü gelen yardımların organize edilmesinde telsiz iletişiminin sağlanması çok önemlidir. Onun için afet durumlarında ilk öncelikle kullanacağımız telsiz aracını hazırlamak düşüncesiyle bu projeyi biz geliştirdik." dedi.

Kapsama alanı 50 kilometreye kadar artırılabiliyor

Uydu telefonu imkanı da sunan araç, tüm haberleşme sistemleri çöktüğünde dahi çalışıyor.

Bütün haberleşme imkanları kesildiğinde aracın bir telsiz röle istasyonu konumuna geldiğini ifade eden Çalışır, cihazın, üzerindeki cihazlarla ve uydu anteni ile telsiz kuleleri ile bulunduğu alanda gerek sayısal gerek analog haberleşme olsun bütün imkanları sağlayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Mobil Muhabere Aracındaki yükseltilebilir antenler ve açılabilir anten kulesi ile aracın kapsama alanı 50 kilometreye kadar artırılabiliyor.

Envanterdeki araç sayısı 10'a çıkarılacak

Hazırlanan ilk sistem Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Yakın zamanda Mobil Muhabere Aracı sayısının 10'a çıkarılması planlanıyor.

Haber: Kamil Demir

Kamera: Seyit Taşdelen