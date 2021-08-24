TÜBİTAKın 1001 programı kapsamında, 2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 11,1, "Deprem Araştırmaları" çağrısı için destek oranı yüzde 19,6 iken "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında destek oranı yüzde 23,5 oldu.

Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 9 çevrim içi panel düzenlendi, bu panellere 25 farklı üniversitede görev yapan 51 panelist katıldı.

"Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında projelerin bilimsel değerlendirme süreci 2 haftada tamamlandı. 157 proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alındı, 37 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.