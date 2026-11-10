Taşacak Bu Deniz YouTube aramalarına da damga vurdu

Ekim ayında yayımlanan "Digital 2027 Global Overview" küresel dijital eğilimler raporunun Türkiye verileri, televizyon izleme alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koyuyor. Klasik televizyon yayınları ile dijital platformlarda geçirilen haftalık süre arasındaki fark 37 dakikaya kadar geriledi.

Veriler, televizyon içeriklerinin farklı platformlar üzerinden takip edildiğini ve dijital mecraların izleme alışkanlıklarında önemli bir yer edindiğini gösteriyor.

Klasik televizyon yayınları ile dijital platformlar arasındaki fark 37 dakikaya düştü

Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 88,3'ü her hafta televizyon içeriği izliyor. Klasik televizyon yayınlarını takip edenlerin oranı yüzde 80,9 olurken abonelikli dizi ve film platformlarını kullananların oranı yüzde 70,6'ya ulaşıyor.

Haftalık izleme sürelerinde klasik televizyon yayınları 6 saat 28 dakikayla ilk sırada yer alıyor. Dijital platformlarda geçirilen süre ise 5 saat 51 dakika olarak ölçülüyor.

Bu süreler günlük ortalamada klasik televizyon için yaklaşık 55, dijital platformlar için 50 dakikaya karşılık geliyor.

İzleme alışkanlıkları birlikte değerlendirildiğinde internet kullanıcılarının en az yüzde 63'ünün hem klasik televizyon yayınlarını hem de dijital platformları takip ettiği görülüyor. Yalnızca dijital platformları izleyenlerin oranı ise en fazla yüzde 7.

YouTube'da en çok aranan dizi: Taşacak Bu Deniz

Türkiye'de 1 Temmuz 2025 – 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan YouTube arama verilerine göre TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz ilk sırada yer aldı.

10 Ekim 2025'te yayın hayatına başlayan dizinin arama endeksi 100 olarak ölçüldü. Listede ikinci sırada bulunan yapımın endeksi ise 61 oldu.

Taşacak Bu Deniz, her yeni bölümüyle YouTube'da da en çok izlenen dizi olarak dikkati çekiyor.

YouTube müzik aramalarında da öne çıkıyor

YouTube aramalarında müzik kategorisine ilişkin ifadeler de üst sıralarda bulunuyor.

"Şarkılar" araması 90, "şarkı" araması 40, "müzik" araması ise 28 endeks puanına ulaşıyor. Bu üç arama ifadesinin toplam endeksi 158 olarak hesaplanıyor.

Kullanım verileri de müzik platformlarının Türkiye'deki yaygınlığını ortaya koyuyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 82,6'sı her hafta müzik dinleme platformlarını kullanıyor. Çevrimiçi müzik videosu izleyenlerin oranı ise yüzde 66,8.

Podcast dinleyenlerin oranı yüzde 46,2

Dijital ses içeriklerinde podcast dinleme alışkanlığı da dikkat çekiyor.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 46,2'si her hafta podcast dinliyor. Sesli kitap dinleyenlerin oranı ise yüzde 13 seviyesinde bulunuyor. Buna göre podcast dinleme oranı, sesli kitap dinleme oranının yaklaşık 3,5 katına ulaşıyor.