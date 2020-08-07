Amerikalı girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX, yörüngeye bıraktığı iletişim uydularına yenilerini ekledi.

57 uydu ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden fırlatıldı. Bir saat sonra yörüngeye yerleşti.

Her biri 260 kilogram olan uydular kapsamlı bir programın parçası. Bu yolla dünya çapında yüksek hızda internet bağlantısının sağlanması amaçlanıyor.

Falcon 9 roketinin taşıdığı uydularla birlikte, şirketin dünya yörüngesine konumlandırdığı internet uydusu sayısı 595 oldu. Şirket dünya yörüngesinde 30 bin uyduluk bir ağ kurmayı hedefliyor.

İnternet uydularının bin 500'ünün bu yıl bitmeden fırlatılmış olması öngörülüyor.