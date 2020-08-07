Ne koronavirüs salgını ne ekonomik sıkıntılar ne de 3 Kasım’da yapılması öngörülen başkanlık seçimi geri planda bırakabildi. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD’de gündemden düşmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamayı 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıkladı.

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok'u yasaklamak istemelerinin gerekçesi, güvenlik endişeleri. ABD'de günlük 80 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kişisel bilgileri Pekin yönetimine ilettiği öne sürülüyor. Benzer endişelerle, uygulamanın en çok indirildiği Hindistan’da da TikTok yasaklanmıştı.

Her ne kadar TikTok, Çin hükümetine hiçbir zaman veri sağlamadıklarını söylese ve Çin yönetimi iddiaları yalanlasa da tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.

[Fotoğraf: Getty]

Trump bu arada ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı. Ayrıca ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Trump yönetiminde, uygulamanın yasaklanması veya satışı üzerine farklı görüşler olduğu iddiaları var.

Satışla ilgili ABD'li teknoloji devi Microsoft’un adı geçiyor. Şirket, uygulamanın ABD kolunu satın almak için görüşmeler yapıyor.

Microsoft'un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella geçtiğimiz günlerde Trump ile bir araya geldi.

Ancak TikTok’un ABD operasyonlarına ortak olmak isteyen teknoloji devi, uygulamanın yasaklanacağı açıklanınca ByteDance şirketiyle görüşmeleri askıya aldı.

Microsoft'un, Trump yönetiminin atacağı adımın netlik kazanmasını beklediği konuşuluyor.

Öyle ya da böyle, görüşmelerin 15 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Microsoft milyar dolarlık alımlara alışkın

Olası bir anlaşma, TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını içerecek.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Microsoft, TikTok kullanıcılarının şu anda sevdiği deneyimi geliştirirken, aynı zamanda birinci sınıf güvenlik, gizlilik ve dijital güvenlik korumaları ekleyeceği sözünü de verdi.

Değeri 30 ila 50 milyar dolar olduğu tahmin edilen uygulama, Microsoft'un bugüne kadarki en büyük satın alması olabilir. Bununla birlikte yazılım devi, milyar dolarlık alımlara yabancı değil. Şirket, son 20 yılda donanımdan (Nokia) video oyunlarına (Oyun severlerin yakından bildiği Minecraft’ın yapımcısı Mojang) ve sosyal medyaya (LinkedIn) kadar çeşitli alanlarda satın alımlar gerçekleştirdi. İş dünyasındaki kişilerin diğerleriyle iletişim kurması ve bilgi alışverişini amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn’in 2016’daki alımı 26,2 milyar dolardı. İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Skype uygulamasının 2011’deki operasyonu ise 8,5 milyar dolara mal oldu.

[Fotoğraf: Getty]

ABD’de son 2 yılda hızla öne çıktı

Sosyal medya platformu TikTok, 2018 yılında musical.ly ile birleşmesinin ardından hem dünyada hem de ABD’de hızla popülerlik kazandı.

TikTok da daha önceki uygulamalar (örneğin Snapchat) gibi hızla yaygınlaşıp genç internet kullanıcılarına hitap ederek ön plana çıktı.

Ancak uygulamanın son 2 yıldaki yükselişi, veri güvenliği ve Çin hükümeti ile bağlantılı olduğu iddiası konusunda tartışmalara yol açtı. Tabii bu kimin, ne kadar umurunda, tartışılır.

Amerikan yatırım bankası Piper Sandler tarafından 2 yılda bir yapılan ankete göre, TikTok şu anda ABD'li gençler arasında en popüler 3’üncü sosyal medya platformu.

İlk sırada Instagram var. Bu popüler uygulamayı da Snapchat takip ediyor.

Tahmin edilebileceği gibi TikTok’un ardında Twitter ve Facebook geliyor.

Bu yılın şubat ve mart aylarında yapılan ankete göre, Amerikalı gençlerin yüzde 60'tan fazlası TikTok'u ayda en az bir kere kullanıyor. Bu oran Twitter (yüzde 41) ve Facebook (yüzde 34) için yüzde 50’nin altında. İlk sırada yer alan Instagram’ı tercih ise yüzde 85 gibi yüksek bir oran.