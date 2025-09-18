Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 18.09.2025 09:19

SOLOTÜRK ekip lideri: TEKNOFEST Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturuyor

SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, TEKNOFEST etkinliği ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gençlerin hayal gücünü geliştirdiğini belirterek, "TEKNOFEST Türk gençliğini Türk havacılığı ile buluşturuyor. Bizler de gurur duyuyoruz" dedi.

SOLOTÜRK ekip lideri: TEKNOFEST Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturuyor
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da açılış töreni kapsamında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK pilotları, uçuşların ardından soruları yanıtladı.

SOLOTÜRK'ün ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, TEKNOFEST 2025 kapsamında ilk gün gösteri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sabah gösterimizi izlediniz. Açılışımızı yaptık, takiben de açılış seremonisi yapıldı ve bütün coşkusuyla festivalimiz başlamış oldu. Bir hafta boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Hava Harp Okulları'na girmesinde SOLOTÜRK'ün etkisi var

TEKNOFEST etkinliği ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gençlerin hayal gücünü geliştirdiğine dikkati çeken Bakıcı, "TEKNOFEST, Türk gençliğini Türk havacılığı ile buluşturuyor. Burada gençlerimizin önünde gösteri yapınca, gelecekte ne iş yapmak istediklerini görüyorlar aslında. Orada diyor ki ben SOLOTÜRK pilotu olacağım. Hava Harp Okulları'na gittiğimiz zaman söyleşilere, 'Hava Harp Okulları'na girmenizde SOLOTÜRK'ün etkisi var mı?' diye sorduğum zaman muhakkak ki eller kalkıyor ve soruyorum, nerede izlediniz? İşte TEKNOFEST İstanbul'da sizleri izledik komutanım. Orada gönlümüze havacılık sevdası düştü ve bu gönlümüze düşen sevdanın peşine biz düştük diyorlar. Bizler de gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SOLOTÜRK ekip lideri: TEKNOFEST Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturuyor

Uçuş esnasında gösteriyi izleyenlerle göz teması kurduğunu belirten Bakıcı, "Hep yüksek süratle uçmuyoruz. Yavaş uçuş veya düşük süratlerde geçiş esnasında göz teması kurabilme imkanımız var. O esnada onların coşkusunu, heyecanını yüreğimizde hissediyoruz." şeklinde konuştu.

SOLOTÜRK ikinci gösteri pilotu Binbaşı Erhan Aydemir de ilk TEKNOFEST uçuşu olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ilgisi oldukça yüksek. Bizim en büyük amacımız, belki misyonumuz, onları geleceğe hazırlamak, faydalı birer birey yetiştirilmiş, vatanını, milletini seven, onlara hayırlı birer evlat olabilecek gençlerimizi burada motive etmek bizim en büyük amacımız. Gökyüzünde Türk'ün gücünü göstermek, milletimizin, ülkemizin gücünü, imkan ve kabiliyetlerini gökyüzünde sergilemek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Tüm gençlerimizi, TEKNOFEST'in ilerleyen günlerindeki gösterilerimizi tüm halkımızla beraber izlemeye bekliyoruz."

ETİKETLER
Teknofest İstanbul Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Yapay zeka, gelecekteki sağlık risklerini öngörebiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor
11:05
"Huzur İstanbul" uygulamasında 873 gözaltı
11:02
Tharsa Antik Kenti'nde 8 oda mezarı bulundu
10:41
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
10:37
Dünyanın yeni sorunu: 'Tekno feodalizm'
10:23
Brent petrolün varili 67,30 dolardan işlem görüyor
Geven otları kıraç topraklara güzellik katıyor
Geven otları kıraç topraklara güzellik katıyor
FOTO FOKUS
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ