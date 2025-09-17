Açık 25.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 17.09.2025 13:06

Selçuk Bayraktar: Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi sadece roket yapmak değildir. Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Davamız zulme 'dur' diyecek güce ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.

Selçuk Bayraktar: Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST İstanbul, kapılarını açtı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin açılışında konuştu:

Gözlerimizin önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze’de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi sadece roket yapmak değildir. Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Davamız zulme 'dur' diyecek güce ulaşmaktır.

 

TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek gayesi tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealine ulaşmak. Bu yarışmalardaki her proje, dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisi.

 

"TEKNOFEST kuşağı dijital tahakküme karşı kendi cevabını verdi"

"TEKNOFEST kuşağı dijital tahakküme karşı kendi cevabını verdi." diyen Selçuk Bayraktar, NSosyal'in küresel dijital tekelleşmeye karşı güçlü bir itiraz olduğuna işaret etti:

Türkiye'nin sosyal medyası Nsosyal'i hayata geçirdi. NSosyal, herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform. NSosyal dijital dünyamızda saygının, yüz yüze bakar gibi nezaketin, ifade özgürlüğünün buluştuğu yer.

 

Bedelini ödeyerek aldığımız ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. NSosyal herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform, NSosyal küresel dijital tekelleşmeye karşı güçlü bir itirazdır.

TEKNOFEST kuşağı "Küre Dijital Ansiklopedi" ile yeni bir adım daha attı.

Selçuk Bayraktar, "Küre, yapay zeka destekli, açık kaynaklı güvenilir bir kaynak olacak. Küre, dezenformasyon ve manipülasyonun karşısında hakikatin mecrası olacak." dedi.

 

OKUMA LİSTESİ