Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'in yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer olduğunu belirten Bayraktar, "Her geldiğimde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin duası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor. TEKNOFEST her yıl bunu yapıyor. Bütün bulutları dağıtıp, bambaşka bir iklim, mevsim gibi esiyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'na ilk yıldan itibaren paydaşımız olduğu için şükranlarımı iletmek istiyorum" diye konuştu.

"Her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedefliyoruz"

Yarın Karadeniz tarihinin en büyük etkinliğinin olacağını belirten Bayraktar, "Dün 120 bin kişi gelmişti. Tabii artık sayıları bile tutamıyoruz. Olabildiğince coşkulu, herkesin tüm etkinlikleri deneyimleyebildiği festival. Her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedefliyoruz" dedi.

Festivalde yarışmalara ilginin çok büyük olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 600 bin öğrenci başvurdu. Tabii son iki güne giriyoruz. Bizim için maraton devam ediyor. Sizler de bizim ilk yıldan beri paydaşımızsınız. Hep birlikte bu yolun emekçisiyiz. Bu yola baş koyan emekçileriyiz. O anlamda sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sıcağa rağmen herkesin yüzünde gülümsemeleri görmek, umudu görmek çok güzel. Bir yazarımız bir kitabında, 'Bu maya tuttu' demişti. Bu maya tutmuştu. Şimdi iyice bu maya büyüdü, büyüdü, Türkiye sınırlarını aştı. Bu mesele artık Türkiye'nin tam da bizim istediğimiz gibi, yani tam bağımsız ve müreffeh olmak için milli teknoloji geliştirme meselesi merkezde bir yere oturdu. Futbol kadar olmasa da çok önemli bir yere geldi. İnşallah bu böyle devam edecek, artarak, büyüyerek gidecek. 2023'te de TEKNOFEST yapacağız, 2024'te de yapacağız, 2025'te de 2053'te de ve inşallah 2071'de de sizlerle beraber torunlarımızla TEKNOFEST yapıyor olacağız."

TEKNOFEST'in yurt dışı programları

TEKNOFEST'in yurt dışı programları konusunda bilgi veren Bayraktar, "Elbette TEKNOFEST dost ve kardeş ülkeler öncelikli olmak üzere böyle bir hedefimiz var. Azerbaycan'da düzenledik. Harika bir TEKNOFEST oldu. Kardeşliğimizin pekişmesi açısından da muhteşem bir etkinlik oldu. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Türk Yıldızları gökyüzünde bayrak çizdiğinde, o coşkuyu Türk milleti olarak birlikte yaşadığımızda... İnşallah başka ülkelerde de... Talep var, yıllardır var. Her yere yetişmek de zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" sözlerini kullandı.

"Türk mühendislerin yaptığı uçakla uçmak tarifsiz bir duygu"

Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz'de Hürkuş ile yaptığı uçuşu hatırlatarak, "Uçak yapmak da uçmak da çok güzel. Özellikle kendi yaptığın uçağın kolunda, Türk mühendislerinin yaptığı bir başka uçakla uçmak tarifsiz bir duygu" dedi.

Selçuk Bayraktar, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüm genç kardeşlerimize hedeflerini büyük tutmalarını, asla ahlaktan doğru yoldan kim ne derse desin ayrılmamalarını, ne yapıyorlarsa yapsınlar ne yaptıklarından ziyade nasıl yaptıklarının daha önemli olduğunu, ne yapıyorlarsa insanlığın, milletimizin, toplumlarının faydasına olacak şekilde gayret göstermelerini ve bugünün yarışlarına değil geleceğin yarışlarına odaklanmalarını, liderliği hedeflemelerini tavsiye ediyorum."

Açıklamalarının ardından Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz ziyaretçileriyle Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.