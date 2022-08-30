Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen, TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2023'ün ilk yarısında Türkiye’nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma’yı uçurmak istediklerini açıkladı.

Türkiye’nin artık kendi mühimmatını geliştirip, üretip sahada kullandığını vurgulayarak, "Sadece bir mühimmat değil, kocaman bir mühimmat ailesinden bahsediyoruz. Hepsini Akıncı da kullanabilir, Kızılelma da kullanabilecek." dedi.