Savunma sanayii araçları 5G ile daha etkin kullanılıyor

Önceki nesil ağlara kıyasla çok daha yüksek hız sunan 5G, düşük gecikme ve yüksek bağlantı kapasitesiyle çağın en önemli teknolojik yeniliklerinden biri olarak görülüyor.

5G ile bir ağ içindeki çok sayıda insansız sistem, sensör ve araç, gerçek zamanlı haberleşebiliyor. Yüksek bant genişliği sayesinde 4K canlı video akışı, artırılmış gerçeklik uygulamaları sorunsuz çalışabiliyor.

Milisaniyelik gecikme ile uzaktan kontrol gerektiren operasyonlar mümkün hale gelebiliyor. Bu sebeple 5G, sadece sivil iletişimde değil, savunma sanayisinde de "oyun değiştirici" bir unsur olarak değerlendiriliyor.

5G, insansız sistemleri daha verimli hale getiriyor

5G'nin savunma sanayisindeki en büyük etkilerinden biri, insansız sistemler üzerinde görülüyor. İnsansız hava araçları (İHA), insansız kara araçları (İKA) ve insansız deniz araçları (İDA) gibi otonom sistemler, 5G sayesinde çok daha verimli ve güvenli şekilde işletilebilir hale geliyor.

5G'nin sunduğu düşük gecikme, bir operatörün insansız hava aracını uzaktan neredeyse gerçek zamanlı tepkiyle kontrol etmesine imkan verirken, İHA'ların anlık olarak HD video ve görüntü istihbaratını yere aktarmasını mümkün kılıyor. 5G, ayrıca sürü İHA konseptleri gibi birden fazla insansız sistemin aynı anda koordineli çalışmasını da kolay hale getirerek savaş alanlarında fark yaratıyor.

Örneğin, South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu da 10 binlerce insansız hava aracı, robotik köpek ve otonom platformdan oluşan dünyanın en büyük insansız askeri birliğini kurmayı hedefliyor ve bunun için 5G altyapısını kritik bir kolaylaştırıcı olarak görüyor.

Askeri iletişimde 5G yatırımları tüm dünyada artıyor

5G'nin savunma sanayisindeki önemli kullanım alanlarında bir diğeri de askeri iletişim olarak ön plana çıkıyor. Özellikle birlikler arası geniş bant veri paylaşımı, mobil karargahlar için yüksek hızlı iletişim, radar ve sensör ağlarının birbirine bağlanması gibi konularda 5G önemli rol oynuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 5G teknolojisini iletişime entegre etmek üzere 2020 yılında ülke içindeki 5 askeri üste 5G testleri için 600 milyon dolar yatırım yaparken, "askeri 5G ve ötesi" araştırmalarını ilerletmek üzere 2 milyar dolar daha kaynak ayırdığını açıklamıştı.

5G standardizasyonuna askeri gereksinimlerin dahil edilmesi için NATO da somut adımlar attı. Defence Industry Europe'da yer alan habere göre, 2024'de başlatılan NATO Çok Uluslu 5G Girişimi (MN5G), müttefik ülkelerin 5G teknolojilerini askeri sistemlere entegre etmesi ve güvenli, birlikte çalışabilir bir altyapı kurulması için ortak AR-GE çalışmaları yürütüyor. Bu projede Türkiye, İtalya ve İspanya, kurucu üyeler olarak yer alırken, 5G'nin milli ve NATO düzeyinde deneylerle test edilmesi, ortak gereksinimlerin belirlenmesi gibi konularda da işbirliği yapılıyor.

Yapay zekanın sağlıklı kullanılabilmesinde 5G kritik rol oynuyor

SAHA İstanbul tarafından hazırlanan "5G, Yeni Nesil Silah Sistemlerinin Altyapısı" raporuna göre de 5G ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiler, operasyondaki birimlerin dijital alanda işbirliğini ve gerçek zamana yakın korunmasını sağlıyor. Buna göre, 5G, yapay zeka destekli sistemlerin etkinliğini artıran bir katalizör görevi görüyor.

Büyük verileri düşük gecikme ile taşıyarak yapay zeka sistemlerine hızlı veri akışı sağlama imkanı sunan 5G, saniyelerin dahi kritik olduğu angajmanlarda yapay zekanın anlık kararlar verebilmesini mümkün hale getiriyor.