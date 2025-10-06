Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 06.10.2025 10:37

Bakan Kacır'dan bilim olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli ülkelerde düzenlenen bilim olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti. Kacır, "Bu başarıda büyük emeği bulunan ailelerine, öğretmenlerine ve eğitimlerde görev alan akademisyenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'dan bilim olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere tebrik

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençlere ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında destekledikleri gençlerden yine güzel haberler olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"İtalya'da düzenlenen, 16 ülkeden 69 öğrencinin yarıştığı 32'nci Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir altın, bir gümüş, iki bronz, Bolivya'da düzenlenen, 87 ülkeden 332 öğrencinin yarıştığı 37'nci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir gümüş, iki bronz, Hindistan'da düzenlenen, 63 ülkeden 288 öğrencinin yarıştığı 18'inci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda bir gümüş, üç bronz, Bulgaristan'da düzenlenen, 24 ülkeden 96 öğrencinin yarıştığı 9'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir bronz madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda büyük emeği bulunan ailelerine, öğretmenlerine ve eğitimlerde görev alan akademisyenlere teşekkür ediyorum."

Madalya kazanan öğrenciler

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre 32'nci Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Noyan Cantürk altın, Dost Seferoğlu gümüş, Ahmet Emre Gürdal ve Yunus Emre Artal bronz madalya kazandı.

37'nci Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda Mert Köksal gümüş, Salih Şahin ve Noyan Cantürk bronz madalya aldı.

18'inci Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda Ege Ender Anaklı gümüş, Bilal Efe Aydın, Hüseyin Furkan Bakan ve Muhammed Said Kocabaş bronz madalyanın sahibi oldu.

9'uncu Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Efe Gürkaş bronz madalya kazandı.

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır NSosyal Tübitak
Sıradaki Haber
Tarımda 5G dönemi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Bakan Ersoy: Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladık
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
12:04
Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
11:42
CHP'de istifalar sürüyor
11:52
Karahantepe'de 12 bin yıl öncesine ait insan yüzlü dikili taş bulundu
11:55
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
Iraklı genç, kurşun kalemin ucunu işleyerek minimal heykeller yapıyor
Iraklı genç, kurşun kalemin ucunu işleyerek minimal heykeller yapıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ