Bilim Teknoloji
TRT Haber 05.10.2025 09:38

Tarımda 5G dönemi başlıyor

Türkiye, 2026 yılında 5G teknolojisiyle birlikte yeni bir dönemin kapılarını açıyor. 5G'ye geçişle birlikte tarım sektöründe de pek çok yenilik yaşanacak. Tarımsal veriler kesintisiz gerçek zamanlı izlenebilecek. Riskler önceden tespit edilerek verim kaybının önüne geçilecek.

Tarımda 5G dönemi başlıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Türkiye, 5G'ye geçmek için artık gün sayıyor. 1 Nisan 2026'da tüm Türkiye 5G kapsama alanı içine girecek.

5G ile tarım sektöründe adeta bir devrim yaşanması bekleniyor. Topraktaki nem miktarı ve sıcaklık seviyesi anlık ve kesintisiz izlenecek. Bu sayede en verimli sulama işlemi gerçekleştirilecek.

Verim kaybının önüne geçilecek

Hastalık riski gibi veriler gerçek zamanlı izlenerek daha erken tespit edilecek. Erken teşhis ile verim kaybının önüne geçilecek.

Otonom traktörler ve robotlarla ilaçlama-gübreleme gibi faaliyetler daha güvenli yürütülecek. 5G ile yüksek çözünürlüklü görüntüler anlık olarak elde edilecek. Bitki sağlığı ve son durum bilgileri kesintisiz izlenecek.

Tarım ürünlerinin taşınması ile ilgili de bazı yenilikler gerçekleşecek. Kargo, konteyner araçlar 5G üzerinden anlık izlenerek, konumları, sıcaklıkları hiç bir kesinti olmadan görülebilecek.

5G Tarım Üretimi Yüksek Teknoloji
