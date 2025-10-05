Açık 12ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 05.10.2025 06:57

Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) bayrak devir teslimiyle sona erdi.

Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

"Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya" temasıyla 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongreye, 99 ülkeden 7 bin 400 delege katıldı.

"Halk Günü" etkinliğinde katılımcılar, fuaye alanında yer alan sergileri gezerek, uzay temalı deneyimlere katılma imkanı buldu.

Avustralya Uzay Endüstrisi Derneği (SIAA) ev sahipliğinde, Avustralya Uzay Ajansı ve Yeni Güney Galler Hükümeti desteğiyle gerçekleştirilen kongre, farklı coğrafyalardan gelen binlerce katılımcıyı bir araya getirerek, uzayın barışçıl kullanımına, sürdürülebilirliğe ve uluslararası işbirliğine dair güçlü mesajlar verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapanış gününde Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında ev sahipliği protokolü imzalandı.

Bayrak devir töreninin ardından Antalya'da IAC 2026'ya ev sahipliği yapacak Türkiye'nin uzay vizyonunu ile ev sahipliği hazırlıklarını anlatan tanıtım videosu gösterildi.

İmza töreninde konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı IAC 2026 Antalya için duyduğu gururu dile getirerek, "Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İmza törenine, IAF Başkanı Gabriella Arrigo, IAF Genel Direktörü Christian Feichtinger, Avustralya Uzay Endüstrisi Birliği İcra Kurulu Başkanı Jeremy Hallett Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Saha İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türk Astronot Alper Gezeravcı ve TUA Uluslararası İlişkiler Dairesi Astronot Mühendisi Seda Büyük Demir katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Avustralya Uzay
