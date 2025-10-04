5G'nin TBMM testlerindeki hızı 1500 megabite kadar ulaşıyor

İhalesi bu ay yapılarak 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde kullanıma sunulması hedeflenen 5G teknolojisi, uzun süredir farklı bölgelerde test ediliyor.

Bu süreçte yeni teknoloji, Türk futbolunda "4 büyükler" olarak adlandırılan takımların stadyumunda, İstanbul Havalimanı'nda, 30 civarındaki tesiste ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) uyumlu telefonlarla deneyimleniyor.

Bu kapsamda gözlerin odaklandığı yerlerden biri olan TBMM'de bir süre önce Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kurularak pilot uygulama süreçleri başlatıldı.

1 Ekim'de en geniş katılımlı test

TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim en geniş katılımlı test olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclise gelerek açılış oturumunda konuştuğu o gün, resepsiyon dahil çeşitli etkinliklere katılan siyasetçilerden diplomatlara, iş insanlarından bürokratlara kadar farklı kesimlerden insanlar 5G teknolojisini deneyimleme imkanı buldu.

5G'nin kullanıldığı yerin baz istasyonuna uzaklığı, kullanıcı yoğunluğu ve süresine göre hızında değişiklik görülmesine karşın beklentileri karşıladığı görüldü. Kullanıcılar, hızdan memnun kalırken 5G kullanıma sunulduktan sonra GSM şirketlerinin maliyete ilişkin de düzenleme yapması gerektiğini ifade etti.

"5G artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmak zorunda"

5G, TBMM'nin farklı noktalarında test edildi. İnternet hızı ölçümü için kullanılan SpeedTest uygulaması aracılığıyla yapılan testlerde 4,5G'de ortalama 100 megabit civarında olan mobilde indirme hızının kullanılan yerin baz istasyonuna yakınlığına göre 5G ile 1500 megabite kadar ulaştığı görüldü.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 5G ile ilgili çalışmalarda gelinen noktanın gurur verici olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 5G'nin, dijitalleşmenin arttığı, teknolojinin geliştiği dünyada önemli bir gereklilik haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin uzun zamandır belirli alanlarda bu teknolojiyi test ettiğini hatırlattı.

İstanbul Havalimanı ve stadyumlar gibi alanların yanında Mecliste de 5G'nin aktif olarak kullanıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "5G artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmak zorunda. Biz de onun gerekliliklerini uyguluyoruz." dedi.

"Dosya indirmeleri çok daha hızlı olacak"

5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleşeceğine ve operatörlerin frekanslar için teklifler sunacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Frekans ihalesinden sonra işler daha da hızlanacak ve altyapıda önemli çalışmalar olacak, altyapı yatırımları yapılacak. Dijitalleşme ve 5G altyapısı kurulduktan sonra 2026'nın yazına doğru da 5G bütün Türkiye'de her alanda deneyimlenmeye başlayacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu teknolojinin erişim hızlarına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Makineler arası iletişim, fabrikalar ve medikal sağlıkta da 5G'nin fark yaratacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hızlar yaklaşık 20 kat artacak. Akıllı şehirleri, akıllı evleri, akıllı ulaşımı konuştuğumuz bu çağda 5G zorunluluk haline geldi. Bu hızlar sayesinde ulaşımda trafik düzeni ve planlaması daha rahat yapılacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay olacak. Veri iletimleri, dosya indirmeleri ve müdahaleler de çok daha hızlı olacak. Dijital altyapının gelişmesinde aslında devrim gibi bir gelişme 5G. Biz de sabırsızlıkla ihalenin yapılmasını ve bunun ülkemizin bütün noktalarına yayılmasını bekliyoruz."

Karaismailoğlu, baz istasyonlarının 5G'ye uygun hale getirileceğini ve orada da önemli bir yatırım olacağını belirterek, şu an yaklaşık 600 bin kilometre olan fiber ağın 1,5 milyon kilometreye ulaştırılmasında da 5G'nin katkısı olacağını söyledi.

Karaismailoğlu'nun testinde 1000 megabit geçildi

Meclis kampüsünde 5G hız testi de yapan Karaismailoğlu, bu bölgede teknolojinin aktif hale gelmesiyle telefonun şebeke bölümünde artık LTE yerine 5G yazdığına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, testte indirme hızının 1000 megabit seviyelerine ulaşması üzerine "Hayırlı olsun, TBMM'de kullandığımız 5G'yi yakın zamanda Türkiye'nin bütün bölgelerinde kullanacağız, dijital çağın gerekliliği olan bu hızı hep birlikte deneyimleyeceğiz." dedi.