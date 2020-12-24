Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), yeni tip koronavirüs salgını döneminde artan dijital kullanımındaki riskleri, Dijital Güvenlik Rehberi'nde topladı.

Merkezin müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, "Dijital veri güvenliği nedir," "Dijital veri güvenliğini kimler tehdit eder," "Dijital veri güvenliği hangi yollarla tehdit edilir" ve "Dijital veri güvenliği nasıl sağlanır" başlıklarını içeren rehberin detaylarını anlattı.

SODİGEM'in en önemli çalışma alanlarından birinin dijital güvenlik olduğunu belirten Şahin, son dönemde her türlü işleyişin dijital platformlara doğru yöneldiğini söyledi.

"COVID-19 aşısı olmak için sıraya girdiğinizi sanabilirsiniz"

Bazı dijital tehditler ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

"Son dönemde 'phishing' (oltalama) olarak bilinen saldırı yöntemi, internetin en çok kullanılan dijital tehditlerden biri. İnternet kullanıcılarının yüzde 90'ı bu tehditle karşı karşıya kalıyor. Binlerce kullanıcı oltalama saldırılanın mağduru oluyor. Bu yöntemde, içinde ilgi çekici bir içeriğin ve bir linkin bulunduğu bir mail milyonlarca kişiye gönderiliyor. Link üzerinden ulaştığınız siteye kişisel verilerinizin ya da bazı parolalarınızın girilmesi isteniyor. Banka hesabınıza benzeyen bir e-mail alabilirsiniz ya da COVID-19 aşısı olmak için sıraya girdiğinizi sanıp kişisel verilerinizi ve parolalarınızı yabancıya teslim edebilirsiniz. Kimi zaman parolalarınızı, kimi zaman kişisel bilgilerinizi, kimi zamansa banka hesaplarınıza ulaşma gibi girişimleri içeren SMS, sosyal medya mesajı ya da e-mail olabilir."

"İnternet bağlantınızı herkesle paylaşmayın"

Doç. Dr. Şahin, bazen girilecek bir internet sitesinin bir harfinin yanlış yazılabildiğini, bu harf hatalarının karşılığı olan internet adreslerini satın alan kişilerin, hata yapıldığı anlaşılmadan yönlendirilen site aracılığıyla, kullanıcı adları ve parolalarının çalınabileceğini söyledi.

İnternet erişiminde kullanılan kablosuz ağların da dijital güvenliği tehdit edebileceğini anlatan Şahin, "Kablosuz ağ şifrenizi yalnızca çok güvendiğiniz kimselerle paylaşın. Komşunuza ya da arkadaşlarınıza kablosuz ağınızın şifresini verdiğiniz anda onun bütün internet trafiğinin sorumlusu siz oluyorsunuz. İnternet bağlantınızı güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın. Basit ya da tahmin edilebilir bir parola kullanıyorsanız ağınız başkaları tarafından kullanılabilir. Parolaların tahmin edilebilir olmamasını sağlayın. Belli aralıklarla da parolanızı değiştirin. Ağ adınızı 'gizli' olarak ayarlamalısınız. Günümüzde birçok mesajlaşma yazılımı uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. Uçtan uca şifreleme teknolojilerini iletişiminiz için kullanırsanız kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için bir adım daha atarsınız" dedi.