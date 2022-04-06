Reddit adlı sosyal medya platformunun ‘1 Nisan Şaka Günü’ kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması, milyonlarca insanın katılımıyla bir piksel sanatına dönüştü.

Reddit’te başlatılan uygulama, Reddit kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle çalışıyor. Çeşitli renklerden oluşan pikseller ise bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.

Türk Bayrağı, Atatürk Portresi, TB-2 Bayraktar, Barış Manço...

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurmuş gibi gözüküyor. R Place içinde oluşturulan dev kare alanda Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silüeti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar çizimleri yerini almış durumda.

Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösteriyor. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor.

Daha önce 2017’de yapılmıştı

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti