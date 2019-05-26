Batman'ın Beşiri ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Değirmenüstü Köyü İlkokulunda 9 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Recep Bingöl, öğrencileri için uçurtmaya bağladığı cep telefonuyla drone yaptı.

Bingöl, öğrencisi Yahya Ekinci'nin motosiklet tutkusunun yer aldığı sosyal medya görüntülerinin, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun dikkatini çektiğini, Sofuoğlu'nun Yahya'yı 26 Nisan'da Sakarya'ya davet ederek, onunla motosiklet sürdüğünü anımsattı.

"Havadan insanlar ve evler nasıl görünüyor?"

Bunun öğrencisinin üzerinde çok olumlu etki bıraktığını belirten Bingöl, daha sonra öğrencilerinin, "havadan insanlar ve evler nasıl görünüyor" diye merak ettiğini, onların bu merakını gidermek için çalışma yaptığını söyledi.

Bingöl, şöyle konuştu:

"Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Öğrencilerimizle beyin fırtınası yaptık. Cep telefonumu uçurtmaya bantla yapıştırdım. Telefonun video kaydına basarak uçurtmayı uçurduk. Aldığımız görüntüleri öğrencilerimizle seyrettik. Öğrencilerimiz havadan çekilen görüntülerini seyredince çok mutlu oldular. Öğrencilere daha önce drone görüntülerini izletmiştim. Drone ile çekilen görüntülerde, evlerin ve insanların ne kadar küçük göründüklerini göstermiştim. Ama bunu canlı olarak, kendilerini gördüklerinde çok daha fazla şaşırdılar. Daha çok mutlu oldular."

Öğrencilerin mutluluğunun dünyalara eşdeğer olduğunu dile getiren Bingöl, çekimlerden sonra izledikleri görüntülerin öğrencilerde büyük bir heyecan ve sevinç yarattığını ifade etti.

3. sınıf öğrencisi Edanur Düzgün de havadan çekilen görüntüleri izleyince çok heyecanlandığını anlatarak, "Öğretmenimiz bize bir drone alma sözü vermişti ama alamadık. İlk defa gökyüzünden çekilen görüntülerimizi gördük. Gerçekten çok güzel ve inanılmazdı. Bütün arkadaşlarımız çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım" dedi.

Kaynak: AA