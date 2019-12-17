Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okulda kurdukları tesiste bor katkı maddeli 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimi yapmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini okulda kurdukları tesiste gerçekleştiren öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek hem okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de döner sermayeye katkı sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük, kimya bölümü öğrencilerinin laboratuvar ortamında geliştirdikleri formüllerden çeşitli üretimler yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"4 ton sipariş aldık"

Mehmet Küçük, okulda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bor madeninden 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimine başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bor madeni katkılı 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli ilk üretimini yaptık ve numunesini kentte bulunan bir kamu kuruluşuna gönderdik, çok beğenildi. İlk etapta 4 ton sipariş aldık. 2023 eğitim vizyonumuz kapsamında okulumuzun hedefi 5 milyon lira ciro ve buna adım adım ilerliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Öğrencilerimiz cep harçlıklarını kazanıyor"

Kimya öğretmeni Meral Küçüker ise beğenilen bir ürün ürettiklerini belirterek, "Bor madenini sadece sıvı çamaşır makinesi jeli üretiminde kullanmıyoruz. Üretimini yaptığımız aynı zamanda yüzey temizleyicisi de var ve çok beğeniliyor. Öğrencilerimiz meslek hayatlarında hem tecrübe sahibi olurken hem de döner sermaye kapsamında kendi cep harçlıklarını kazanarak, ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

Kaynak: AA