Dünya

Kongolu aileler kobalt kullanan dev teknoloji şirketlerine dava açtı

17 Aralık 2019 Salı 10:29 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:41

Kongolu aileler, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla gibi dünya devi şirketlere, kobalt madenlerinde çocuk işçilerin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tazminat davası açtı.

[Fotoğraf: Getty Images]