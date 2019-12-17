100 ülkeden 500 bin öğrenci Çin'de buluştu. Yaşları 4 ile 18 aralığında olan öğrenciler, dünyanın en iyi robotunu yapmak için yarıştı.

Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na katılan Türk öğrenciler büyük başarı elde etti.

Konya Karatay İzzet Bezirci İlkokulu Robotik Kodlama Takımı, ilkokul kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehane Robotik Kodlama Takımı da iki gün süren yarışlarda “En İyi Takım” ödülünü almaya hak kazandı.

2 takım, kasım ayında yapılan Ulusal Eğitim Robotları Yarışması'nda derece alarak Çin'e gitmeye hak kazanmıştı.

Kaynak: TRT Haber