Son zamanlarda marketten yaptığınız herhangi bir alışveriş sonunda Facebook hesabınızdaki reklamların arttığını fark etmiş olabilirsiniz.

Business Insider'da yer alan rapora göre, bu bir tesadüf olmanın çok daha ötesinde.

Raporda, perakende satış şirketlerinin, insanların isim, numara ve e-posta adreslerini ve hangi ürünleri aldıklarına dair bilgileri Facebook ile paylaştığı açıklandı.

Facebook, işletmelerden aldığı bu bilgilerle reklam hedeflemesi yapabiliyor.

Neredeyse bütün gelirini reklamlardan elde eden şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 17.6 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

Şirket bunun endüstri için “standart” bir uygulama olduğunu söylüyor.

“Perakendeciler, çevrimdışı etkinlikleri paylaşarak reklamlar aracılığıyla müşterilerine Facebook'tan ulaşabiliyorlar”

ABD'li perakende şirketleri Macy's ve Dick's Sporting Goods, geçtiğimiz yıl kullanıcılarının güvenlik amacıyla verdikleri telefon numaralarını, Facebook üzerinden reklam hedeflemek için kullanıldığını itiraf etmişti.

Facebook, teknoloji yayınları yapan bir web blogu olan Gizmodo’nun, konuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından, kullanıcıların telefon numaralarının kullanıldığını doğruladı.

Kaynak: Bussines Insider