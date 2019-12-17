Dünya
SpaceX’in yeni uydusu fırlatıldı17 Aralık 2019 Salı 12:40 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 12:41
SpaceX şirketinin Asya-Pasifik’teki uzak bölgelerde iletişim sağlaması planlanan yeni uydusu, Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.
Fırlatma işlemi ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde gerçekleştirildi.
Uydu, Asya-Pasifik bölgesindeki iletişimi sağlamak amacıyla, JCSAT-18/Kacific1 misyonu kapsamında, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
Uydunun dakikalar içerisinde yörüngeye ulaştığı kaydedildi.
Fırlatma sonrasında roket ateşleyicisi Atlantik'teki bir drone gemiyle indirildi.
Uzay üssü ekibi, ateşleyicinin diğer misyonlarda da kullanılabilmesine imkan sağlamaya çalışıyor.
Kaynak: Reuters
Etiketler: SpaceX spacex roketi falcon 9 asya pasifik