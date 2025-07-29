NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcı sayısı 500 bine ulaştı

Uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 500 bininci üyeye ulaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "500.000 KİŞİ OLDUK! Next Sosyal ailesi her geçen gün büyüyor…Bugün aramıza katılan 500.000’inci kullanıcıyı kutluyoruz! @cypyaman Sürpriz hediyemiz yolda! Sen de bu büyük topluluğun bir parçası ol, geleceği birlikte şekillendirelim!" ifadeleri kullanıldı.

En çok indirilen uygulamalardan oldu

Yerli sosyal platform NEXT Teknofest Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.