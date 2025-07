Take Off İstanbul 2025 startup stant satışları başladı

Girişimciler, 30 Eylül 2025 tarihine kadar başvurarak startup stantlarını yüzde 30 indirimli olarak satın alma fırsatına sahip.

Etkinlikte stant açan girişimler, ürün ve çözümlerini sergilemenin yanı sıra yatırımcılarla doğrudan temas kurarak işbirlikleri geliştirme ve küresel görünürlük kazanma imkanı elde edecek.

TAKE OFF İstanbul 2024’te Rekor Katılım ve Global İlgi

● 15 bin üzerinde ziyaretçi,

● 250 teknoloji girişimi (23 ülkeden),

● 125 uluslararası yatırımcı (25 ülkeden),

● 65 sponsor ve partner yer aldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen birebir görüşmeler sonucunda 4 girişim toplamda 1 milyon dolarlık yatırım aldı. Ayrıca Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi teknoloji devleri sahne aldı ve ilham veren vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

TAKE OFF İstanbul 2025: Daha büyük, daha etkili

Take Off İstanbu'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Take Off İstanbul; 500’ü aşkın girişim, 200’den fazla yatırımcı ve 70’den fazla kurum ile daha geniş kapsamlı bir sahneye ev sahipliği yapacak.

Detaylı bilgi ve stant başvurusu için https://mth.tc/startupstant web adresini ziyaret edebilir, iletişim için startup@takeoffistanbul.com adresini kullanabilirsiniz.