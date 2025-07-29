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Bilim Teknoloji
AA 29.07.2025 15:51

NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek

Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal, 500 bininci üyeye özel hediye verileceğini duyurdu.

NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek

Uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 500 bininci üyeye çok yaklaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "NEXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500 bininci üyemize özel bir hediye veriyoruz. Siz de bu tarihi anın parçası olun. NEXT'e katılın ve arkadaşlarınızı da davet edin. Hemen katıl, sürprizi yakala!" ifadeleri kullanıldı.

Yerli sosyal platform NEXT Teknofest Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

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