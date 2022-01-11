Sanal ortamda tasarlanan, her bir parçasının tasarımında yıllarca emek harcanan Hürjet'in parçaları, elle tutulur, gözle görülür hale geldi.

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağının üretim ve montaj hattını TRT Haber görüntüledi.

2017 yılında başlatılan Hürjet projesinde, üretim ve montaj faaliyetlerine başlandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından uçuş için 2 prototip üretilecek.

Uçağı bir bütün olarak üretmediklerini, parçalara böldüklerini söyleyen TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, "Mesela gövdeyi birkaç parçaya bölüyoruz. Kanatlar ayrı oluyor, kuyruğu ayrı oluyor. Bunların her birinin ayrı bir montaj takımı oluyor. Şimdi bu süreçteyiz biz." dedi.

Hürjet projesinde, mühendis ve teknisyenlerden oluşan 1400 kişi uçağın 7 bin 794 parçasını bir araya getirmek için yoğun mesai harcıyor. Parçalar tamamen bir araya getirildiğinde uçağın ilk prototipi bu yıl içinde hangardan çıkacak.

Halihazırda yurt dışından da talep gören Hürjet, yabancı muadilleri arasında en genç olanı.

Doğan, "Dünyanın geldiği en son teknolojiyi içeren bir uçak olacak. Özellikle aviyonik kısmında uçuş kontrol anlamında bizim uçağımız diğerlerinden daha üstün olacak. Çünkü en son teknolojiyi içeren bir uçak olacak." diye konuştu.

Hürjet'in üretimi sırasında elde edilecek deneyim ve testlerinden çıkacak sonuçlar Milli Muharip Uçak Projesi'ni de hızlandıracak.