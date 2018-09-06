Milli kaynaklarla geliştirilen özgün helikopter ilk kez havalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda ilk uçuş heyecanı yaşandı.

Bir süredir yer testlerine devam edilen T625 helikopteri geçen günlerde üretim hangarından çıkarılarak uçuş hattına taşındı. Bu sabah saat 06.00 sıralarında motoru çalıştırılan T625 helikopteri, iniş takımlarını ilk defa yerden kaldırdı.

Projede gece gündüz çalışarak yoğun emek sarf eden mühendis ve teknisyenlerin de katılımıyla TUSAŞ test pilotları kontrolünde ilk kalkışını yapan T625 helikopteri, sorunsuz şekilde havalanarak, gerçek bir uçuş ortamında manevra denemelerini icra etti.

T625 Genel Maksat Helikopterinin motor çalıştırma ve yer testleri geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirilmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşu sosyal medya hesabından, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun." ifadesiyle duyurdu.

Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun. pic.twitter.com/XSAmCmN9SA — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 6 Eylül 2018

T625 helikopteri, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen gövde, transmisyon, dişli kutusu, güç aktarma organları, iniş takımları ve elektronik sistemleriyle TUSAŞ pilotlarına emanet edildi.

T129 Atak helikopterinden elde edilen tecrübe ve bilgi birikiminden de faydalanılan T625, Türk havacılığının ulaştığı noktayı da göstermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Emeği geçen herkesi kutluyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından paylaşımda bulundu.

TUSAŞ tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk özgün helikopterimiz T625 söz verildiği gibi 6 Eylül 2018'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Savunma sanayiimize ve ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/0OSNNqLk8k — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 6 Eylül 2018

"TUSAŞ tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk özgün helikopterimiz T625, söz verildiği gibi 6 Eylül 2018'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullanan Oktay, paylaşımında genel maksat helikopter ihtiyacını karşılayacak T625'in görsellerine de yer verdi.

Askeri ve sivil alanda geniş bir yelpazeye hitap eden T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Helikopterin, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, zorlu iklim koşullarında, gerek performans ve manevra kabiliyeti gerekse sağladığı yüksek kabin/azami kalkış ağırlığı oranıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada söz sahibi olması hedefleniyor.

Üstün faydalı yük imkanı ve farklı konfigürasyon seçenekleri sunmayı öngören T625 helikopterinin, arama-kurtarma, personel taşıma, VIP, yangınla mücadele, hava ambulans ve offshore gibi alanlarda hizmet vermesi öngörülüyor.

Helikopterin, elde edilen bu başarıyla birlikte, yer ve uçuş testlerini müteakip, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla 2020'li yıllarda semadaki ve envanterlerdeki yerini alması hedefleniyor.

SHGM'den özel uçuş izni

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), T625 Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik denetlemelerin sonuçlanmasıyla TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikopter için "deneysel amaçlı özel uçuş izni" verildi.

TUSAŞ, söz konusu izinle özgün tasarıma dayalı geliştirmekte olduğu helikopter için uçuş testlerinin en önemli aşamalarından biri olan "havada asılı kalma (hover)" uçuşunu gerçekleştirdi. Testler, SHGM koordine ve izni diğer uçuş zarf noktalarını da kapsayacak şekilde adım adım sürdürülecek.

TUSAŞ, Eylül 2013'te start verilen T625 Özgün Helikopter Programı için SHGM'ye "Tip Sertifikası" başvurusunu Mart 2016'da yaptı. Bu kapsamda 12 farklı disiplinde yaklaşık 30 uzmandan oluşturulan sertifikasyon grubunun çalışmaları, belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüyor.

Helikopterin sertifikasyon gereksinimleri için büyük helikopterlerin tasarım ve üretiminde referans olarak kullanılan CS-29 baz alındı. CS-29 kapsamında TUSAŞ'ın 1956 emniyet gereksinime uyum göstermesi ve 100'ün üzerinde helikopter ve sistem seviyesi testi başarıyla icra etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA